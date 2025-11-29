SOCIEDAD
La Seguridad Social revisará el complemento a mínimos en 2026: así afectará a las pensiones más bajas
El ente público reforzará el año que viene el control de ingresos para mantener el complemento a mínimos
Nueva medida de la Seguridad Social para el 2026. El ente público apuesta por mantener un escrutinio más estricto sobre los ingresos de los pensionistas que perciben el complemento a mínimos, una ayuda diseñada para asegurar que ninguna pensión contributiva sea inferior a las cantidades mínimas establecidas anualmente
Este complemento no es nada nuevo para los pensionistas, ya que lleva vigente desde hace décadas. Sin embargo, el debate ha vuelto a salir a la palestra después de unas aclaraciones que ha realizado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
En las últimas semanas, se ha generado mucho ruido mediático, especialmente entre los jubilados, quienes temen que se reduzca su pensión mínima, algo que, al menos en 2026, no ocurrirá. Desde el ministerio, son claros: no habrá recorte de pensiones.
No obstante, se revisará caso por caso si los beneficiarios siguen cumpliendo a raja tabla todos los requisitos de ingresos, una norma fundamental para recibir el pago correspondiente.
En 2025, el umbral de ingresos se sitúa en torno a 9.193 euros anuales para pensionistas individuales y 10.723 euros para quienes tengan cónyuge a cargo. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto: si el trabajador supera estas cuantías, la Seguridad Social puede retirar total o parcialmente el complemento.
Esto podría afectar a todos los pensionistas que tengan pequeños ingresos adicionales ocasionales, como alquileres, trabajos esporádicos o rescates de planes de pensiones. Además, la normativa exige declarar estos ingresos, y exigirá toda la documentación.
No habrá un cambio radical para 2026, pero la revisión automática de rentas será más exigente que nunca, impelido por la digitalización de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Ha sido una decisión nada sencilla de tomar para el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, pero el Gobierno busca proteger a toda costa a los pensionistas. Por ello, no se ha optado por rebajar las pensiones, aunque sí se volverán más exigentes.
