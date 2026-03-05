La Seguridad Social responde al aumento de bajas médicas: "No es responsabilidad de los trabajadores"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este jueves 5 de marzo que el aumento de bajas médicas en España no se puede atribuir a los trabajadores: "no es responsabilidad de los trabajadores", ha dicho con rotundidad la política durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa en Madrid.

Saiz respondió así a algunas voces del ámbito empresarial que han vinculado el aumento de las incapacidades temporales con un supuesto incremento del absentismo laboral.

La ministra subrayó que este fenómoeno no es exclusivo de España y que también se está produciendo en otros países de la Unión Europea (UE). Por ello, rechazó que el debate se centre únicamente en el comportamiento de los trabajadores.

Desde el Gobierno se están negociando actualmente cambios en la gestión de las bajas médicas con sindicatos y organizaciones empresariales. El objetivo es adaptar el sistema a las nuevas necesidades del mercado laboral.

Entre las medidas planteadas se encuentra la posibilidad de que trabajadores que hayan sufrido enfermedades graves, como infartos, ictus o cáncer, puedan reincorporarse progresivamente a su puesto de trabajo tras recibir el alta médica.

Ministerio de Seguridad Social / Sport

Otras de las propuestas permitiría que los médicos de la sanidad pública concedan altas para determinados trabajos mientras mantienen la baja para otros en el caso de personas que tengan más de un empleo.

Asimismo, el Ministerio plantea aumentar la implicación de las mutuas en la gestión de las incapacidades temporales. Sin embargo, por ahora las propuestas del Ejecutivo no cuentan con el apoyo de patronal y sindicatos.

Durante su intervención, Saiz también defendió la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno prevé poner en marcha en abril. Según explicó, se trata de una medida que puede beneficiar a 800.000 personas y que supondría un impacto fiscal positivo de unos 4.000 euros por persona.