PENSIONES
La Seguridad Social "rellena" lagunas de cotización para proteger tu pensión si has trabajado menos de 25 años
El mecanismo de "integración de lagunas" de la Seguridad Social permite rellenar con bases ficticias los meses sin cotización de los últimos 25 años, pero no suma años para la jubilación
Si has trabajado menos de 25 años, puedes beneficiarte del mecanismo de "integración de lagunas". Este mecanismo permite que la Seguridad Social "rellene" los meses sin cotización dentro del periodo de cálculo (los últimos 25 años) con bases ficticias, lo que ayuda a proteger la cuantía de tu pensión. Sin embargo, este mecanismo no sirve para sumar años de cotización a efectos de alcanzar el mínimo exigido para jubilarse.
Una ayuda para cotizar sin trabajar
Para atender estos casos, la Seguridad Social ofrece una ayuda que permite añadir años de cotización sin necesidad de trabajar, con el fin de compensar situaciones desfavorables. Este mecanismo está diseñado únicamente para equilibrar el historial contributivo y no permite sumar años “gratuitos” que sirvan para alcanzar el mínimo necesario para jubilarse.
Dicha medida está contemplada en la Ley General de la Seguridad Social y se llama 'integración de lagunas' y pretende cubrir los meses en los que no hay existencia de la obligación de cotizar dentro del periodo de cálculo de la pensión. La norma general toma en cuenta los últimos 25 años de cotización y se divide el resultado entre 350.
Además, los dos años directamente anteriores a la jubilación se tienen en cuenta por su valor nominal, mientras que los otros 23 se actualizan en función de la inflación del momento para conocer qué valor tiene de forma real. Así, aquellas personas que hayan dejado de cotizar en algún momento de estos años, pueden sufrir una reducción de su prestación, reduciendo su base reguladora media.
No hay norma para los autónomos
No obstante, los autónomos quedan excluidos de esta medida, excepto los seis meses posteriores al cese de actividad, y también quedan fuera los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena y los empleados del hogar durante el periodo transitorio hasta 2023.
Los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena tampoco están incluidos, tampoco los empleados del hogar, aunque solo durante el periodo transitorio hasta el año 2023, en el cálculo de la pensión de incapacidad y la jubilación.
