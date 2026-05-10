La Seguridad Social reconoce a los jubilados el cobro de 36 euros al mes por cada hijo

Las autoridades españolas, en el permanente esfuerzo por mejorar el sistema de pensiones, habilitaron en 2021 un complemento económico para beneficiar a los jubilados, coloquialmente conocido como compensación por maternidad o plus por hijos.

A través de este, las entidades gubernamentales buscan reconocer el impacto que la crianza y atención a familiares han tenido sobre la carrera profesional de personas, sobre todo mujeres, que se han visto en la obligación de detener sus actividades académicas o laborales para poder proveer cuidados en situaciones de necesidad, muchas veces derivadas de la maternidad.

Este complemento se aplica a pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad, e implica un importe adicional que se abona al mes por cada hijo que la persona beneficiaria haya tenido.

En este sentido, la meta específica radica en compensar las lagunas de cotización, reducciones de jornada y periodos de interrupción en la carrera laboral por responsabilidades familiares, aumentando así la equidad en la distribución de los ingresos de los jubilados.

Si bien este complemento en su concepción estaba destinado a las mujeres, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidieron incluir a los hombres cuyas carreras se hayan visto afectadas por la paternidad.

Este importe no se calcula como porcentaje de la pensión, sino como una cantidad fija de 36 euros al mes por hijo hasta un máximo de cuatro, y se paga en 14 pagas. Como resultado, los jubilados con tres hijos pueden percibir hasta 108 euros adicionales al mes; cifra que asciende a 144 euros en caso de tener un hijo más.

Noticias relacionadas

Para las personas que cuentan con familias numerosas o para las mujeres que forman parte de la tendencia histórica de adjudicarse el cuidado de los familiares, este complemento implica un fortalecimiento mensual para los jubilados, ayudando además a reducir la brecha de género a través de principios de justicia social y apoyo económico.