La Seguridad Social rechaza conceder una pensión de 924,76 euros a una trabajadora administrativa pese a acreditar depresión y un 48% de discapacidad

La administrativa, vecina de Cuenca y de 42 años, arrastraba desde hace años diversos problemas de salud que afectaban tanto a su estado físico como psicológico.

Entre ellos figuraba un dolor lumbar persistente derivado de una intervención quirúrgica por hernia discal realizada en 2022, una situación que continuó provocándole molestias incluso después de la operación.

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A este cuadro se sumaban otros trastornos de carácter mental que habían motivado numerosas bajas médicas y tratamientos especializados.

De hecho, la trabajadora permaneció en situación de incapacidad temporal durante 545 días, hasta que la Seguridad Social determinó que no existían motivos suficientes para prolongar dicha situación ni para reconocerle una incapacidad permanente.

El tribunal considera que las limitaciones de la trabajadora no le impiden desempeñar su empleo como administrativa. La sentencia subraya que se trata de una ocupación de carácter sedentario, que no exige esfuerzos físicos relevantes y que permite adaptar la postura durante la jornada laboral.

Un despacho de la Seguridad Social / EFE

Además, destaca que puede desplazarse por sí misma y permanecer de pie, circunstancias que, a juicio de los magistrados, son compatibles con el desarrollo de sus funciones habituales.

En relación con su estado de salud mental, la sentencia concluye que la depresión que sufre no le impide desempeñar trabajos con una exigencia psicológica limitada o con un bajo nivel de responsabilidad.

Además, el tribunal da mayor validez a las valoraciones realizadas por los especialistas del INSS que al informe presentado por la trabajadora a través de un perito privado, al considerar que no existen evidencias de que sus dolencias alcancen un grado de gravedad suficiente como para resultar altamente incapacitantes o requerir tratamientos especialmente invasivos.