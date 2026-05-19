La Seguridad Social se pone seria: este es el plazo máximo para aprobar una jubilación

El paso a la jubilación no es automático ni se produce sin burocracia de por medio. Para ello, el paso esencial a llevar a cabo tiene que ver con enviar una solicitud a la Seguridad Social con tal de que esta la revise.

Ahora bien; lo cierto es que existe mucha confusión en cuanto al tiempo máximo que la Seguridad Social tiene para emitir una respuesta ante la solicitud en cuestión: no es tan corto como mucha gente cree, pero tampoco tan largo.

El Gobierno lo estipula a través de la ley: la Seguridad Social tiene un máximo de 90 días (3 meses) para gestionar una solicitud de jubilación y, además, emitir una respuesta concreta a la persona solicitante.

¿Qué pasa si el INSS no responde pasados los 90 días? En este caso, muchos expertos en la materia coinciden en que esto ha de tomarse como un rechazo de la solicitud por parte de la entidad; aunque normalmente suele notificarlo.

¿Significa esto que toda solicitud de jubilación tarda unos 90 días en procesarse? Ni mucho menos; lo normal es que la entidad tarde un tiempo menor en revisar la solicitud, pero puede haber excepciones.

Estas última suelen producirse en aquellas ocasiones en las que el solicitante posee un expediente de trabajo cuya cotización se ha llevado a cabo a través de condiciones especiales que requieren más atención.

Esa es la razón por la que los expertos aconsejan a la persona a permanecer atenta a cualquier aviso de la Seguridad Social después de ese plazo de tres meses, dado que esta puede solicitarle información adicional sobre su expediente.

Si finalmente recibes un mensaje o carta de la entidad informándote de que la solicitud ha sido aprobada, habrás entrado a la jubilación de manera satisfactoria y podrás recibir una pensión acorde a tus circunstancias de cotización.