La Seguridad Social se pone seria y obliga a un hombre a devolverle 7.630,19 euros de su pensión por fraude en su cotización

La justicia se ha hecho eco de un caso en el que un hombre deberá devolver un total de 7.630 euros a la Seguridad Social por incurrir en un supuesto fraude en relación a su pensión de incapacidad permanente.

A razón de la misma, el hombre recibía un pago mensual de 1.662,54 euros desde el año 2012, momento en el que el tribunal médico le otorgó la ya mencionada incapacidad, pero recientemente la Seguridad Social se percató de algo extraño.

Al lanzar una investigación sobre el usuario, el INSS detectó que este había forzado el cálculo de su pensión sobre cotizaciones que no ocurrieron realmente. O, dicho de otra manera, en base a trabajos para empresas que nunca existieron realmente.

A causa de ello y además de obligar al pensionista a devolver la cantidad previamente mencionada, su pensión por incapacidad recibió una penalización al realizar los nuevos cálculos sobre la base reguladora sin contar con dicha cotización fraudulenta.

Ante esta situación, el hombre trató de rechazar la multa alegando que su deuda ya había prescrito, pero el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social establece todo lo contrario.

Según apunta esta última, este tipo de deudas solo prescriben una vez han pasado cuatro años desde que se envía la solicitud de devolución inicialmente y los plazos avalaron a la entidad en todo momento.

De hecho, la sentencia del Tribunal Supremo se ha basado en esa misma premisa: la Seguridad Social no recibió el oficio oficial de la Tesorería en 2012, sino en el año 2018 y procedió a reclamar la deuda en 2019.

Esto hizo que la deuda no prescribiera al no haber pasado los cuatro años requeridos por la ley, por lo que la conclusión al caso quedó clara: el pensionista tendrá que devolver el dinero indebidamente recibido a la Seguridad Social.