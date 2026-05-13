Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones Real MadridConvocatoria BarcelonaFlorentinoPsicólogo deportivoBardghjiArbeloaPerros y gatosDecoAlavés - FC BarcelonaA qué hora juega el BarcelonaEtapa 5 Giro ItaliaABC FlorentinoPrelista EspañaRashfordÁlex MumbrúAlonsoCalculadora descenso LigaHorarios MotoGp CatalunyaClasificación Giro ItaliaCuándo juega JodarFinal Copa de la ReinaHorario Barça - BetisPedrerolMemes FlorentinoDeclaración de la rentaLey Bienestar AnimalPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

ECONOMÍA

La Seguridad Social se pone seria y obliga a un hombre a devolverle 7.630,19 euros de su pensión por fraude en su cotización

El Tribunal Supremo dicta sentencia y se posiciona a favor de la entidad

Un hombre con incapacidad permanente

Un hombre con incapacidad permanente

Ramón Baylos

Ramón Baylos

La justicia se ha hecho eco de un caso en el que un hombre deberá devolver un total de 7.630 euros a la Seguridad Social por incurrir en un supuesto fraude en relación a su pensión de incapacidad permanente.

A razón de la misma, el hombre recibía un pago mensual de 1.662,54 euros desde el año 2012, momento en el que el tribunal médico le otorgó la ya mencionada incapacidad, pero recientemente la Seguridad Social se percató de algo extraño.

Al lanzar una investigación sobre el usuario, el INSS detectó que este había forzado el cálculo de su pensión sobre cotizaciones que no ocurrieron realmente. O, dicho de otra manera, en base a trabajos para empresas que nunca existieron realmente.

A causa de ello y además de obligar al pensionista a devolver la cantidad previamente mencionada, su pensión por incapacidad recibió una penalización al realizar los nuevos cálculos sobre la base reguladora sin contar con dicha cotización fraudulenta.

Ante esta situación, el hombre trató de rechazar la multa alegando que su deuda ya había prescrito, pero el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social establece todo lo contrario.

Según apunta esta última, este tipo de deudas solo prescriben una vez han pasado cuatro años desde que se envía la solicitud de devolución inicialmente y los plazos avalaron a la entidad en todo momento.

De hecho, la sentencia del Tribunal Supremo se ha basado en esa misma premisa: la Seguridad Social no recibió el oficio oficial de la Tesorería en 2012, sino en el año 2018 y procedió a reclamar la deuda en 2019.

Noticias relacionadas y más

Esto hizo que la deuda no prescribiera al no haber pasado los cuatro años requeridos por la ley, por lo que la conclusión al caso quedó clara: el pensionista tendrá que devolver el dinero indebidamente recibido a la Seguridad Social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  2. Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
  3. Cristina Giner, profesora de yoga: 'Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día
  4. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes
  5. Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
  6. Última hora de la huelga de profesores en Barcelona: ¿Por qué han cortado la Ronda de Dalt y qué carreteras están afectadas?
  7. 600 euros al mes con una condición: el Gobierno aprueba una ayuda para los propietarios de viviendas vacías
  8. Confirmado por la Seguridad Social: no basta con cotizar 15 años para acceder a tu jubilación

La Seguridad Social se pone seria y obliga a un hombre a devolverle 7.630,19 euros de su pensión por fraude en su cotización

La Seguridad Social se pone seria y obliga a un hombre a devolverle 7.630,19 euros de su pensión por fraude en su cotización

El helado que Lewandowski y Szczesny pidieron desde el autobús en la rúa del Barça era de una gelatería que llevaba cuatro días abierta

El helado que Lewandowski y Szczesny pidieron desde el autobús en la rúa del Barça era de una gelatería que llevaba cuatro días abierta

Trump insulta a una periodista durante una pregunta sobre el nuevo Salón de Baile

Trump insulta a una periodista durante una pregunta sobre el nuevo Salón de Baile

Encuentran huevos de dinosaurio en Francia que revelan una conexión con la Patagonia argentina

Encuentran huevos de dinosaurio en Francia que revelan una conexión con la Patagonia argentina

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Esto es lo que hay que hacer cuando coges la baja médica"

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Esto es lo que hay que hacer cuando coges la baja médica"

Ya es oficial: Hacienda confirma tres cambios en la declaración de la renta para ahorradores, agricultores y los salarios más ajustados

Ya es oficial: Hacienda confirma tres cambios en la declaración de la renta para ahorradores, agricultores y los salarios más ajustados

Los contribuyentes que tendrán que rectificar su declaración de la Renta: el aviso de la Agencia Tributaria

Los contribuyentes que tendrán que rectificar su declaración de la Renta: el aviso de la Agencia Tributaria

Ni Madrid ni Barcelona: esta es la mejor ciudad de España para jubilarse

Ni Madrid ni Barcelona: esta es la mejor ciudad de España para jubilarse