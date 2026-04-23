La Seguridad Social pierde: tendrá que rebajar más de 1.800 euros a una pensionista tras un error en sus cuentas

Increíble, pero cierto. Una pensionista ha conseguido que la Justicia reduzca de forma considerable la deuda que la Seguridad Social le estaba exigiendo por haber cobrado indebidamente el complemento a mínimos en su pensión de viudedad.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma que no tenía derecho a este complemento por superar el límite de ingresos, también corrige a la propia Administración por haber realizado un cálculo erróneo y poco transparente.

El caso se remonta al año 2021, cuando la Seguridad Social reclamó a la mujer la devolución de 4.445,70 euros. El motivo era que sus ingresos superaban el umbral establecido, fijado ese año en 7.707 euros anuales.

La pensionista percibía en esos momentos tres pensiones. una pensión de viudedad española, otra procedente de Países Bajos y una pensión de jubilación alemana.

Una mujer jubilada / Sport.es

Sin embargo, la afectada presentó alegaciones al considerar desproporcionada la cantidad reclamada y denunció 'indefensión' al no explicarse claramente cómo se había calculado la deuda. Según sus propias cuentas, el complemento que percibía era de 186,18 euros mensuales, por lo que el total a devolver tenía que ser inferior.

Despues de una primera sentencia desfavorable para la jubilada, el Tribunal Superior de Justicia le ha terminado dando parcialmente la razón. La Sala reconoce que, en efecto, existió un cobro indebido, pero reprocha a la Seguridad Social la falta de claridad en los cálculos, basados incluso en anotaciones manuscritas que no tienen justificación suficiente.

Finalmente, el Tribunal fija la deuda en 2.606,52 euros, resultado de multiplicar el complemento mensual por 14 pagas. De este modo, reduce en casi 1.840 euros la cantidad inicialmente reclamada, sentando un precedente sobre la necesidad de transparencia en este tipo de procedimientos.

Quizás ahora muchos pensionistas que estén en la misma situación busquen asesoramiento legal para reclamar cantidades similares.