La Seguridad Social pagará el Ingreso Mínimo Vital a los solteros mayores de 23 años que no formen parte de una unidad de convivencia

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado en España como una de las principales herramientas del Estado para combatir la pobreza y la exclusión social. Se trata de una prestación económica dirigida a personas y hogares que no disponen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, ya vivan solos o formen parte de una unidad de convivencia.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta ayuda llegó recientemente a más de 810.000 hogares en España, beneficiando a cerca de 2,4 millones de personas. La cuantía media se sitúa en torno a los 545 euros mensuales por hogar, aunque varía en función de la situación económica y familiar de cada caso.

Uno de los aspectos más llamativos del IMV es el perfil de sus beneficiarios. La edad media ronda los 28 años, lo que refleja el peso de esta prestación como apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad. De hecho, si se excluye a los titulares principales, la media desciende hasta aproximadamente los 20 años.

Aunque el IMV está pensado principalmente para familias, también puede concederse a personas que viven solas, siempre que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, destaca tener al menos 23 años, no estar casado ni formar pareja de hecho, y no formar parte de otra unidad familiar. Además, es necesario acreditar independencia económica y residencial durante los dos años previos a la solicitud, salvo excepciones como víctimas de violencia de género o personas en proceso de separación.

En el caso de los mayores de 30 años, la normativa exige demostrar que han residido de forma independiente respecto a sus progenitores o tutores durante al menos el último año.

Otra de las características clave del IMV es su carácter indefinido: no tiene una duración fija, sino que se mantiene mientras el beneficiario siga cumpliendo los requisitos establecidos. Para garantizarlo, la Seguridad Social realiza revisiones periódicas que permiten comprobar si se mantienen las condiciones económicas necesarias para seguir recibiendo la ayuda.