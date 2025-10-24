La Seguridad Social pagará el 100% del sueldo desde el primer día a estos trabajadores en baja médica

La Seguridad Social ha incorporado una nueva situación especial de incapacidad temporal que garantiza el cobro del 100% del salario desde el primer día de la baja médica. Esta medida, que ya está en vigor, reconoce una protección económica y laboral completa para un colectivo muy concreto: las personas trabajadoras donantes de órganos o tejidos para trasplante.

Según ha publicado la Revista de la Seguridad Social, desde el 3 de marzo de 2025 se considera situación especial de incapacidad temporal aquella en la que el trabajador o trabajadora sea donante vivo de órganos o tejidos, durante todo el proceso médico: desde los preparativos previos hasta la recuperación tras la intervención quirúrgica.

La medida queda recogida en la Ley 6/2024, de 20 de diciembre, publicada en el BOE el pasado 21 de diciembre y tiene como objetivo reconocer el valor altruista de quienes donan para salvar o mejorar la vida de otras personas.

"Se ha estimado necesario configurar esta situación como un supuesto especial de baja laboral con protección específica", señala el citado texto.

El subsidio económico se calculará sobre el 100% de la base regularadora de la incapacidad temporal por contingencias comunes y será abonado desde el primer día de la baja. Además, no se exige un periodo mínimo de cotización para acceder a esta prestación, lo que amplía su alcance a todos los trabajadores, con independencia del tiempo que lleven cotizado.

La gestión y el pago de esta prestación corresponderán al INSS, al ISM o a la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, según el régimen de afiliación del trabajador.

Con esta nueva protección, la Seguridad Social refuerza su compromiso con quienes, de manera solidaria y desinteresada, deciden donar un órgano o un tejido para dar una segunda oportunidad a otra persona.