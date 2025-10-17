Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social ofrece hasta 1.449 euros al mes a personas de entre 23 y 65 años: así puedes solicitar la ayuda

El IMV sigue activo en 2025 y puede solicitarse online o de forma presencial

Seguridad Social

Seguridad Social / Miguel Ángel Montesinos

David Cruz

David Cruz

La Seguridad Social mantiene abierta la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no parece que vaya a cerrarla por el momento. Una ayuda económica que puede alcanzar los 1.449 euros al mes para aquellos hogares con menos recursos que acrediten correctamente su situación.

Se trata de una prestación dirigida a personas de entre 23 y 65 años que estén atravesando una situación económica vulnerable, aunque también pueden solicitarla los mayores de 18 años con hijos a cargo.

El denominado como IMV, regulado por la Ley19/2021, tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de ingresos en todo el país. En la práctica, la cuantía depende del número de miembros del hogar y los ingresos previos del solicitante, de tal forma que la Seguridad Social completa la diferencia hasta alcanzar la renta mínima garantizada.

Si analizamos las cifras oficiales de 2025, encontramos las siguientes:

  • Personas que viven solas: 658,81 euros al mes.
  • Familias con dos adultos y dos menores: 1.145 euros al mes.
  • Hogares de cinco o más miembros: hasta 1.449 euros al mes (la cantidad máxima que se puede percibir).

Además, las familias con hijos pueden recibir el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), con importes que se sitúan entre 57 y 115 euros por menor, dependiendo de la edad del pequeño.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el IMV? Es muy sencillo: tener entre 23 y 65 años, residir legalmente en España, tener ingresos y patrimonio inferiores a los límites que fije la Seguridad Social en cada momento y estar inscrito como demandante de empleo si se encuentra en edad laboral o activo.

Noticias relacionadas y más

Si se cumplen las promesas, el Ministerio de Inclusión prevé una revalorización del IMV en 2026 de acuerdo a la evolución de la inflación, como ya sucede con las pensiones.

TEMAS

  1. David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
  2. Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
  3. La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
  4. Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
  5. La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
  6. ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
  7. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
  8. Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso

Imputan al hijo del fundador de Mango por presunto homicidio: la familia rompe su silencio

Imputan al hijo del fundador de Mango por presunto homicidio: la familia rompe su silencio

Natalia Osona se planta ante el odio en redes tras congelar sus óvulos: "Cada mujer tiene sus tiempos"

Natalia Osona se planta ante el odio en redes tras congelar sus óvulos: "Cada mujer tiene sus tiempos"

Confirmado por el BOE: las nóminas bajarán hasta 95 euros a partir del 1 de enero de 2026

Confirmado por el BOE: las nóminas bajarán hasta 95 euros a partir del 1 de enero de 2026

La Seguridad Social ofrece hasta 1.449 euros al mes a personas de entre 23 y 65 años: así puedes solicitar la ayuda

La Seguridad Social ofrece hasta 1.449 euros al mes a personas de entre 23 y 65 años: así puedes solicitar la ayuda

La AEMET anuncia cambios: "Podrán ser localmente fuertes o muy fuertes y estar acompañadas de granizo"

La AEMET anuncia cambios: "Podrán ser localmente fuertes o muy fuertes y estar acompañadas de granizo"

Cambio importante en Bizum: la UE exige a los bancos modificar la forma de hacer los pagos

Cambio importante en Bizum: la UE exige a los bancos modificar la forma de hacer los pagos

Por qué el Acuerdo de París está ayudando al planeta a evitar 57 días del calor extremo cada año

Por qué el Acuerdo de París está ayudando al planeta a evitar 57 días del calor extremo cada año

Chenoa revela el secreto de su figura a los 50: "Estos ejercicios me cambiaron la postura y la energía"

Chenoa revela el secreto de su figura a los 50: "Estos ejercicios me cambiaron la postura y la energía"