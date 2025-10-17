La Seguridad Social ofrece hasta 1.449 euros al mes a personas de entre 23 y 65 años: así puedes solicitar la ayuda

La Seguridad Social mantiene abierta la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no parece que vaya a cerrarla por el momento. Una ayuda económica que puede alcanzar los 1.449 euros al mes para aquellos hogares con menos recursos que acrediten correctamente su situación.

Se trata de una prestación dirigida a personas de entre 23 y 65 años que estén atravesando una situación económica vulnerable, aunque también pueden solicitarla los mayores de 18 años con hijos a cargo.

El denominado como IMV, regulado por la Ley19/2021, tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de ingresos en todo el país. En la práctica, la cuantía depende del número de miembros del hogar y los ingresos previos del solicitante, de tal forma que la Seguridad Social completa la diferencia hasta alcanzar la renta mínima garantizada.

Si analizamos las cifras oficiales de 2025, encontramos las siguientes:

Personas que viven solas : 658,81 euros al mes.

: 658,81 euros al mes. Familias con dos adultos y dos menores : 1.145 euros al mes.

: 1.145 euros al mes. Hogares de cinco o más miembros: hasta 1.449 euros al mes (la cantidad máxima que se puede percibir).

Además, las familias con hijos pueden recibir el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), con importes que se sitúan entre 57 y 115 euros por menor, dependiendo de la edad del pequeño.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el IMV? Es muy sencillo: tener entre 23 y 65 años, residir legalmente en España, tener ingresos y patrimonio inferiores a los límites que fije la Seguridad Social en cada momento y estar inscrito como demandante de empleo si se encuentra en edad laboral o activo.

Si se cumplen las promesas, el Ministerio de Inclusión prevé una revalorización del IMV en 2026 de acuerdo a la evolución de la inflación, como ya sucede con las pensiones.