La Seguridad Social podría negar la pensión a autónomos con 40 años cotizados si tienen deudas

¿Eres autónomo y piensas que tener 40 años cotizados es un detalle que garantiza tu pensión? Entonces mejor que prestes atención: la Seguridad Social podría decirte que no. Aunque suene raro, si no estás al día con tus cuotas como autónomo, tu jubilación puede quedar en el aire.

Así es como funciona el sistema: los autónomos son trabajadores que cotizan por su cuenta y, si al pedir la pensión no han pagado todas sus cuotas, la ley te lo puede impedir. Aquí entra en juego el artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que da un respiro con la famosa "invitación al pago".

¿Qué quiere decir esto? Que si tienes deudas con la Seguridad Social, recibirás un aviso y dispones de 30 días para regularizar tu situación. Es decir, que si pagas a tiempo, tu pensión sigue en pie; en caso contrario, puedes esperar lo peor.

Un autónomo que se quedó sin pensión por deber 14.000 euros a la Seguridad Social

Un ejemplo que ilustra esto es el de Felicísimo (vía Noticias Trabajo), un autónomo que tenía más de 33 años cotizados. Cuando solicitó su jubilación, tenía 14.000 euros pendientes de pago.

En ese momento, la Seguridad Social le invitó a pagar esa cuantía, pero fue imposible de cumplir en plazo. Aunque un juzgado inicial le dio la razón, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura revocó la decisión: como no estaba al corriente, sus años cotizados no contaban y perdió el derecho a la pensión.

Una historia de la que debemos extraer una lección muy clara: ser autónomo conlleva una serie de obligaciones económicas, incluyendo estar al día con tus pagos.

Esto es un detalle que la Seguridad Social lo tiene muy en cuenta a la hora de conceder la pensión de jubilación: puede que hayas cotizado 4 décadas de tu vida, pero si no has regularizado a tiempo las cuotas pendientes, vas a conformarte con una pensión no contributiva.