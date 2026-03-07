La Seguridad Social lanza un aviso a los trabajadores que superen 545 días de baja médica

La baja médica forma parte del tratamiento integral del paciente trabajador, bajo la prescripción del médico. Este derecho se concede tras el reconocimiento de un empleado que necesita asistencia sanitaria.

Durante el acto médico, se objetivan limitaciones que impiden de forma temporal ejercer en su puesto de trabajo. Por lo tanto, es un reconocimiento legal del contexto del trabajador, que cubre la asistencia médica, así como las rentas que se pierden durante el periodo.

Es importante no confundir la baja médica con estar incapacitado. La incapacidad son las limitaciones que impiden realizar las funciones habituales del empleo. Tampoco es una prestación dedicada a resolver problemas laborales o conseguir una mejor conciliación.

Cuando se cumplen 545 días de baja médica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es el encargado de gestionar el expediente. En ese momento, también se deja de cotizar en la Seguridad Social y empleo puede quedar suspendido.

Baja médica / SPORT.

Esto sucede por que el INSS debe tomar una decisión para resolver la situación del trabajador, entre tres escenarios. En primer lugar, existe el reconocimiento de incapacidad permanente. A continuación está el alta médica, que obliga al trabajador a reincorporarse. Por último, se puede conceder una demora de calificación hasta un máximo de 730 días.

Es importante recalcar que agotar al año y medio de baja médica no supone perder el puesto de trabajo de forma automática. El contrato quedará suspendido hasta la resolución definitiva del tribunal médico. No obstante, si el empleado no se reincorpora tras el alta médica podría enfrentarse a un despido.

Según la Ley General de la Seguridad Social, el contrato laboral podría extinguirse si se reconoce una incapacidad permanente al trabajador. En ese caso, el empleado pasaría a percibir la pensión correspondiente.

En este contexto, superar los 18 meses de baja médica supone una fecha límite que determina el futuro del trabajador. En cualquier caso, es recomendable consultar cualquier duda sobre las prestaciones en los organismos oficiales.