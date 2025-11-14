Economía
Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
La medida se aplica para arreglar la cuota en aquellos casos donde el beneficiario no ha podido completar los años mínimos
No todo el mundo ha tenido la oportunidad de completar una vida laboral completa que le permita disfrutar de la pensión por jubilación pública del Estado y quedan desamparados ante la falta de ingresos y un coste de vida cada día más elevado.
Por eso, la Seguridad Social tiene en cuenta estos casos y ofrece una ayuda que pretende maquillar el bono de los afectados y sumará años de cotización sin trabajar con este objetivo, nunca para sumar años gratuitos para alcanzar el mínimo exigido para jubilarse.
Dicha medida está contemplada en la Ley General de la Seguridad Social y se llama 'integración de lagunas' y pretende cubrir los meses en los que no hay existencia de la obligación de cotizar dentro del periodo de cálculo de la pensión.
La norma general toma en cuenta los últimos 25 años de cotización y se divide el resultado entre 350.
Además, los dos años directamente anteriores a la jubilación se tienen en cuenta por su valor nominal, mientras que los otros 23 se actualizan en función de la inflación del momento para conocer qué valor tiene de forma real.
Así, aquellas personas que hayan dejado de cotizar en algún momento de estos años, pueden sufrir una reducción de su prestación, reduciendo su base reguladora media.
Sin embargo, no todos los trabajadores tienen derecho a esta ayuda: los autónomos quedan exentos, pero existe una cláusula en la ley que toma tiene en cuenta la integración de las lagunas de cotización durante los últimos seis meses previos al cese de la actividad profesional.
Los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena tampoco están incluidos, tampoco los empleados del hogar, aunque solo durante el periodo transitorio hasta el año 2023, en el cálculo de la pensión de incapacidad y la jubilación.
