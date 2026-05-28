La Seguridad Social endurece las reglas de la baja laboral: esto puede dejarte sin prestación por incapacidad temporal

Cobrar una baja médica implica contar con apoyo económico mientras el trabajador se recupera y recibe atención sanitaria, pero también conlleva ciertos compromisos.

La prestación por incapacidad temporal está ligada al seguimiento del tratamiento indicado por los profesionales médicos, ya que su objetivo es facilitar la recuperación y el regreso al trabajo cuando sea posible.

Ahora las reglas son más duras para darse de baja

Por ello, si una persona abandona la medicación, deja de acudir a rehabilitación o rechaza un tratamiento prescrito sin una causa justificada, la Seguridad Social puede considerar que no existe una colaboración adecuada en el proceso de curación y llegar incluso a suspender el pago de la prestación.

La normativa de la Seguridad Social deja claro que mantener el tratamiento médico es una condición clave para seguir cobrando la prestación por incapacidad temporal. En concreto, el artículo 175.2 de la Ley General de la Seguridad Social establece que la ayuda puede suspenderse si el beneficiario abandona o rechaza el tratamiento indicado sin una causa justificada.

La propia Seguridad Social insiste en esta obligación y advierte de que la prestación económica puede dejar de abonarse cuando el paciente cancela el tratamiento o se niega a seguirlo de manera injustificada.

FACHADA DE LA SEDE DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GALERAS / Jesús Prieto / ECG

La incapacidad temporal está pensada para acompañar al trabajador durante su recuperación y facilitar que pueda volver a su puesto cuando exista una mejoría o el alta médica sea viable. Durante ese periodo, la prestación económica funciona como un respaldo mientras se sigue el proceso sanitario establecido.

Por eso, cuando un trabajador abandona el tratamiento o deja de colaborar con el seguimiento médico sin un motivo que lo justifique, la Seguridad Social puede entender que la baja se está prolongando sin base médica suficiente y suspender el pago de la prestación.

Sin embargo, la normativa también contempla excepciones. Si existen razones médicas acreditadas, como diagnósticos contradictorios, riesgos graves para la salud o incompatibilidades demostradas con el tratamiento prescrito, el afectado podrá justificar su decisión y defender el mantenimiento de su derecho a percibir la ayuda económica.