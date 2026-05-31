La Seguridad Social dejó sin pensión a un hombre de 82 años por un fallo administrativo: perdió 1.450 euros

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa una duda que incomoda a muchos trabajadores: ¿basta con haber cotizado durante décadas para asegurar una pensión?

El Tribunal Administrativo y Fiscal ha dado la razón a la Seguridad Social en Portugal al considerar que no se cumplían los requisitos exigidos por la ley, pese a la larga trayectoria laboral del afectado.

A sus 82 años y tras haber aportado durante 45 años, este trabajador solicitó la pensión de vejez esperando acceder a una prestación que consideraba ligada a toda una vida de cotizaciones.

Sin embargo, la negativa fue ratificada por la justicia y ha reavivado un debate cada vez más presente alrededor de la sostenibilidad del sistema, la sensación de equidad y la confianza de los ciudadanos en unas normas que, para muchos, deberían ofrecer certezas tras tantos años de contribución.

Con ese planteamiento, el tribunal respaldó la negativa administrativa y descartó aplicar un criterio de proporcionalidad. Para entender el origen del conflicto, hay varios elementos que ayudan a poner el caso en contexto:

Aunque se acreditaron 45 años de aportaciones al sistema, la resolución se apoyó en los requisitos legales actualmente vigentes

El aspecto que terminó marcando la diferencia fue la naturaleza de las cotizaciones realizadas en la etapa final de la carrera laboral, un detalle que la justicia interpretó de forma estricta al confirmar la negativa

Al final, todo quedó condicionado por cómo encajaban esas contribuciones en el último tramo exigido por la normativa

Pareja de pensionistas / SPORT

Portugal, al igual que otros países europeos, encara el reto de una población cada vez más envejecida y una mayor presión sobre el sistema público de pensiones.

Sin embargo, cuando una prestación se pierde por cuestiones administrativas o interpretaciones rígidas de la norma, el debate va más allá del ahorro económico: también afecta a la percepción de justicia y seguridad de los ciudadanos.