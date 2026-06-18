La Seguridad Social da un paso más con los donantes: estas bajas laborales garantizan el cobro íntegro del salario

España mantiene desde hace años una posición de referencia mundial en materia de donación y trasplantes. Solo durante 2025 se llevaron a cabo más de 6.300 trasplantes de órganos y más de 400 personas decidieron donar un órgano en vida, un gesto que resulta fundamental para miles de pacientes que esperan una oportunidad para mejorar su calidad de vida o incluso salvarla.

Sin embargo, detrás de cada donación no solo existe un proceso médico complejo. Las personas donantes deben someterse a pruebas, consultas, desplazamientos e intervenciones quirúrgicas que, en muchos casos, implican una baja temporal de su actividad laboral durante el periodo de recuperación.

La Seguridad Social da un paso hacia delante

Para dar respuesta a esta situación, la Seguridad Social contempla una protección específica para quienes donan órganos o tejidos en vida destinados a un trasplante.

La medida, incorporada a través de la Ley 6/2024, reconoce una situación especial de incapacidad temporal que garantiza cobertura económica durante todo el proceso, evitando que la decisión de donar suponga una pérdida de ingresos para el trabajador.

La baja se reconoce como una incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, aunque cuenta con una protección especial para los trabajadores donantes. Cubre todo el proceso, desde las pruebas y preparativos médicos previos a la intervención hasta la hospitalización y el periodo de recuperación necesario para recibir el alta.

Camas de la habitación de un hospital / SPORT

Además, quienes se encuentren en esta situación tienen derecho a percibir el 100% de su base reguladora desde el primer día de la baja. La normativa también elimina la exigencia de un periodo mínimo de cotización, lo que permite acceder a la prestación independientemente del tiempo que se haya cotizado previamente.