La Seguridad Social lo confirma: perder el trabajo a los 60 años puede cambiar tu jubilación para siempre

Seguro que conoces a alguien que se arrepiente de haber perdido su empleo al superar la barrera de los 60 años. Y es que esta situación puede convertirse en una de las más complicadas para muchos trabajadores.

La dificultad de volver a encontrar un puesto de trabajo obliga a muchas personas a plantearse adelantar su jubilación y asumir importantes consecuencias económicas de cara a su futuro.

El temido coeficiente reductor de las pensiones

Estos últimos días se habla mucho de Paco Crespo, un trabajador que se quedó en paro a los 60 años y que acabó accediendo a la jubilación a los 62 años justo después de terminar de cobrar la prestación contributiva por desempleo.

Aunque había acumulado una larga trayectoria laboral, su decisión de jubilarse estuvo condicionada por la imposibilidad de reincorporarse al mercado de trabajo por cuestiones de edad.

El problema llegó cuando descubrió que su pensión quedaría reducida de forma permanente. Al acceder a una jubilación anticipada, la Seguridad Social aplicó un coeficiente reductor que disminuyó un 18% la cuantía que percibirá durante toda su vida.

Jubilación anticipada / Sport.es

Se trata de un mecanismo que forma parte del actual sistema de pensiones y tiene como objetivo desincentivar las jubilaciones antes de alcanzar la edad ordinaria. Sin embargo, muchos afectados consideran que se trata de una medida muy dura cuando la salida del mercado laboral no ha sido voluntaria.

Son recortes que no son temporales ni se acaban eliminando con el paso de los años. La penalización se mantiene de forma indebida y puede suponer una pérdida de miles y decenas de miles de euros a lo largo de la etapa de jubilación.

Además, esta situación afecta cada vez a más personas. Los trabajadores de mayor edad suelen encontrar mayores dificultades para ser contratados nuevamente, sobre todo en sectores donde la reincorporación laboral es muy complicada.