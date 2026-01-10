Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arbitro SupercopaEtta EyongBarça vs Madrid SupercopaHorario Barça - MadridBarcelona Madrid alineacionesNeymarAlcarazBardghjiDónde ver FA CupClasificación DakarSemifinales Copa ÁfricaMundial Cross 2026CanceloMercado de Fichajes hoyBarça - Madrid femeninoIbon SuberbiolaEbrima TunkaraHorarios octavos Copa del ReyMaldiniEscudos SupercopaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social confirma: esto es lo que pasa cuando superas los 18 meses de baja

El empleo queda suspendido hasta que el Tribunal Médico resuelve la situación clínica

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno español.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno español.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Cuando un trabajador está temporalmente impedido para trabajar, debido a una enfermedad o accidente, puede recibir la incapacidad temporal. Esta baja médica recibe asistencia sanitaria y una prestación económica de la Seguridad Social, hasta que el empleado se recupera o se determina una incapacidad permanente.

No obstante, esta situación tiene un límite de duración. Según la Ley General de la Seguridad Social, después de 18 meses de baja por incapacidad temporal, es decir, 545 días, la empresa deja de cotizar por el trabajador.

Según explica el artículo 176 de la Ley General de la Seguridad Social, "se considerará como período de observación el tiempo necesario para el estudio médico de la enfermedad profesional cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo".

En este punto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) debe emitir una resolución sobre el caso, siendo posible una alta médica, incapacidad permanente o prórroga de la baja.

Por lo tanto, superado este límite de tiempo, la Seguridad Social envía la propuesta de incapacidad permanente. Hasta su resolución, la empresa no tiene la obligación de cotizar y el empleado deja de generar cotizaciones nuevas.

Este escenario no conlleva la pérdida del puesto de trabajo. Sin embargo, el empleo queda suspendido hasta que se resuelve la situación. A partir de entonces, el Tribunal Médico es el encargado de valorar la situación clínica del paciente.

En caso de determinar una demora de la calificación, se podrá retrasar la resolución final hasta un máximo de 730 días naturales. Por lo tanto, la situación se puede alargar dos años más para el afectado.

Noticias relacionadas y más

Desde los 18 meses hasta la notificación definitiva, el empleado recibe una prolongación de los efectos económicos. Durante este tiempo, el pago de la prestación es asumido por la Seguridad Social o la Mutua Colaboradora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: 'Con diferencia
  2. Solo me quedan unos días': un exfutbolista de 33 años formado en el Chelsea revela su estado crítico
  3. Los jubilados tiemblan: El recorte de 400 euros en la pensión que prepara la Seguridad Social para 2026
  4. Iker Casillas da la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero
  5. El demoledor mensaje del multimillonario José Elías: 'No hay esperanza y vamos para atrás
  6. Nicolás Maduro capturado, última hora: El patrimonio de 3.800 millones en aviones y oro ilegal bajo investigación de EE. UU. y la administración Trump
  7. Vicente Magro, juez del Tribunal Supremo, desvela cómo desalojar rápido a los okupas en España
  8. Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 9 de enero de 2026

La Seguridad Social confirma: esto es lo que pasa cuando superas los 18 meses de baja

La Seguridad Social confirma: esto es lo que pasa cuando superas los 18 meses de baja

Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino

Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino

El empresario José Elías, sobre la vivienda: "Los del 76 podíamos comprarnos un piso a los tres o cuatro años de empezar a trabajar"

El empresario José Elías, sobre la vivienda: "Los del 76 podíamos comprarnos un piso a los tres o cuatro años de empezar a trabajar"

Así es el video de la cámara corporal del agente de inmigración que mató a Renee Good en EE. UU.

Así es el video de la cámara corporal del agente de inmigración que mató a Renee Good en EE. UU.

El curioso libro de toreros de Dani Ceballos antes de la final de la Supercopa

El curioso libro de toreros de Dani Ceballos antes de la final de la Supercopa

La moneda de Gaudí: la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre presenta una nueva colección

La moneda de Gaudí: la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre presenta una nueva colección

La brutal confesión de Ariana Grande contra sus críticos por 'Wicked'

La brutal confesión de Ariana Grande contra sus críticos por 'Wicked'

El error que cometemos con el primer café del día según el cardiólogo Aurelio Rojas

El error que cometemos con el primer café del día según el cardiólogo Aurelio Rojas