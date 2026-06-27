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SEGURIDAD SOCIAL

Ya es oficial: La Seguridad Social confirma los cambios de la jubilación anticipada en 2027

Adelantar la jubilación conlleva una reducción permanente en la cuantía de la pensión de la Seguridad Social

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social.

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social. / Eduardo Parra - Europa Press

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En los últimos años, la Seguridad Social ha aplicado cambios de manera progresiva en la edad de jubilación. De esta forma, si estás pensando en retirarte de la actividad laboral antes de tiempo, tienes que tener en cuenta los requisitos y las cotizaciones mínimas.

La jubilación anticipadaes una forma de acceder a una pensión pública antes de cumplir con la edad de jubilación ordinaria. Esta situación se puede producir de manera voluntaria o por causa de fuerza mayor.

No obstante, adelantar la jubilación conlleva una reducción permanente en la cuantía de la pensión de la Seguridad Social. En 2027, los trabajadores que decidan retirarse deberán tener en cuenta los nuevos requisitos.

Mujer en edad de jubilación

Mujer en edad de jubilación / .

En primer lugar, este año finaliza el periodo transitorio que comenzó en 2011 con la reforma del sistema de pensiones. Es decir, las edades ordinarias de jubilación previstas entran en vigor en enero de 2027.

Por lo tanto, la edad ordinaria de jubilación será de 67 años para quienes no alcancen el periodo de cotización de 38 años y seis meses. Sin embargo, todos aquellos empleados que superen este tiempo podrán jubilarse a los 65 años.

Al respecto de la jubilación anticipada involuntaria, la edad se sitúa en los 63 años. De este modo, los solicitantes podrán acceder a la pensión 48 meses (4 años) antes de la edad de jubilación ordinaria.

Esta modalidad está destinada para aquellos desempleados que han perdido su puesto de trabajo de manera involuntaria y están a pocos años del retiro profesional. Debido a la dificultad para acceder al mercado laboral, la Seguridad Social ofrece esta pensión con un mínimo de 33 años cotizados.

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Por último, los beneficiarios que cumplen con los criterios exigidos para la jubilación ordinaria de 65 años también pueden jubilarse de manera anticipada involuntaria. En este caso, la edad de jubilación es de 61 años, 48 meses antes.

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