La Seguridad Social lo confirma: hasta 5 años extra de cotización para este grupo de trabajadores

En España, expertos y ciudadanos han mostrado su preocupación por el futuro del sistema de pensiones. Por este motivo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado una normativa para que los trabajadores puedan sumar un lustro adicional a sus cotizaciones.

Además de acercar la edad de jubilación, esta norma tiene como objetivo mejorar el importe de la pensión. Los trabajadores que podrán beneficiarse de este convenio son los que realizaron prácticas como becarios y no cotizaron a la Seguridad Social.

Con esta modificación, los empleados que cumplan con los requisitos podrán añadir hasta cinco años extra de cotizaciones. En nuestro país, los contribuyentes necesitan un mínimo de 15 años cotizados para acceder a la pensión contributiva.

En este sentido, los trabajadores que quieran jubilarse a los 65 años sin penalización deben haber cotizado un mínimo de 38 años. Al contrario, si no cumplen con este periodo la edad de jubilación aumenta hasta los 66 años y 8 meses.

Buenas noticias para los becarios con prácticas no remuneradas: A partir de ahora empezarán a cotizar / .

Los ciudadanos que quieran solicitar los cinco años adicionales de cotización deben demostrar que realizaron prácticas no remuneradas antes del 1 de noviembre de 2011. La norma trata de compensar a los becarios que hicieron un programa de formación fuera de su vida laboral.

Es fundamental que los solicitantes cumplan con los requisitos estipulados en la Ley General de la Seguridad Social y Real Decreto Legislativo 8/2015. Por otro lado, también podrán beneficiarse los titulados universitarios con un programa de doctorado finalizado antes del 4 de febrero de 2006.

No obstante, la solicitud de reconocimiento no es gratuita y los trabajadores tendrán que asumir el coste de las cotizaciones. Para calcular el importe, se toma como referencia la base mínima señalada para el grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social, cuando se realizaron las prácticas.

El coste mensual podría oscilar entre los 40 y los 140 euros, aproximadamente. La documentación se debe entregar en el apartado 'Trámites y Gestiones' de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los trabajadores tienen hasta el próximo 31 de diciembre de 2028 para terminar el procedimiento.