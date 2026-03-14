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Seguridad Social

La Seguridad Social puede concederte una incapacidad permanente sin pedirla: así funciona el proceso

Se trata de un procedimiento que activa la Seguridad Social si llevas mucho tiempo de baja

Pensión por incapacidad

Pensión por incapacidad / Sport

David Cruz

David Cruz

¿Qué es una incapacidad permanente y por qué la Seguridad Social puede conceder una pensión por este motivo sin iniciar el trámite? A grandes rasgos, es una prestación económica destinada a trabajadores que, después de un accidente o enfermedad, ven reducida o anulada su capacidad para trabajar.

Aunque lo habitual sea que el propio afectado presente la solicitud ante la Seguridad Social, existe una vía menos conocida: que sea la propia administración que inicie el procedimiento de oficio.

Esto puede ocurrir cuando la Seguridad Social detecta que la situación médica de un trabajador puede derivar en una capacidad permanente, sobre todo después de largos periodos de baja laboral.

Cuando la Seguridad Social toma la iniciativa en la pensión por incapacidad permanente

Uno de los escenarios más comunes se produce tras una incapacidad temporal prolongada. Cuando la persona lleva muchos meses de baja y su recuperación no evoluciona como se esperaba, el organismo puede revisar su caso y valorar si la situación ya encaja en una incapacidad permanente.

En estos casos, el trabajador no tiene que presentar la solicitud inicialmente. Es la Seguridad Social la que abre el expediente de oficio y comunica al interesado que se ha iniciado el estudio de su situación.

Si sufres de estas enfermedades mentales tienes derecho a una pensión por incapacidad permanente

Si sufres de estas enfermedades mentales tienes derecho a una pensión por incapacidad permanente / El Día

El primer aviso suele llegar por correo. El trabajador recibe una notificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) informando de que se ha iniciado un expediente para estudiar su posible incapacidad permanente.

En esa comunicación se incluyen formularios y documentos a completar, devolviéndolos firmados para continuar con la tramitación.

Tras recibir la documentación, la Seguridad Social puede solicitar informes adicionales o prubeas médicas. Y a posteriori, el trabajador será citado para una valoración por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), conocido como tribunal médico para analizar si las dolencias afectan total o parcialmente a la capacidad laboral.

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Cuando haya finalizado este estudio, la Seguridad Social dispone de 135 días hábiles como máximo para comunicar si concede o no la pensión y cuál es el grado de incapaciad. Es decir, aunque el procedimiento se inicie de oficio, la concesión de la pensión no es automática.

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