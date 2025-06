La Seguridad Social concede una pensión de 7.905 euros anuales a mayores de 65 años sin cotización

La Seguridad Social llega con buenas noticias para aquellas personas que no hayan cotizado lo suficiente, o nada. A partir de ahora, es posible obtener una pensión de jubilación a los 65 años o más en España aunque no se haya cotizado lo suficiente o nada, a través de las pensiones no contributivas de jubilación. Estas pensiones están dirigidas a personas que, por diferentes circunstancias, no han podido acceder a una pensión contributiva por no cumplir los requisitos de cotización.

Estas compensaciones son ayudas económicas que otorga el Estado para garantizar un mínimo de ingresos a personas mayores de 65 años que no tienen derecho a una pensión contributiva debido a insuficiencia de cotización. Además de un ingreso mínimo, estas pensiones también incluyen asistencia médica y acceso gratuito a medicamentos.

Esta prestación es la pensión no contributiva de jubilación, que aunque depende económicamente de la Seguridad Social, son gestionadas por las Comunidades Autónomas o el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y se encuentran reguladas en el Real Decreto 357/1991.

Ante esta situación, la Seguridad Social ofrece una pensión de hasta 7.905,80 euros anuales a la que se puede acceder sin haber cotizado ni un solo día, siempre que se cumplan con ciertos requisitos.

Requisitos para cobrar la pensión

Tener al menos 65 años de edad. Haber residido en España almenos 10 años, contados a partir de los 16 (de los cuales al menos dos deben haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud). El límite de ingresos para acceder a cualquier pensión no contributiva es de 7.905,80 euros anuales.

Estas cantidades se determinan en función de las rentas personales del solicitante y de la unidad económica de convivencia. En 2025, esta oscilará entre la cuantía íntegra, que son 564,70 euros mensuales (7.905,80 euros anuales), y la mínima del 25 %, situada en 141,18 euros al mes (1.976,45 euros anuales). Por lo que hace a la duración, la pensión no contributiva de jubilación se cobra de forma indefinida mientras se cumpla con los requisitos.