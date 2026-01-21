SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social, avisa: retirará el paro a las personas que empiecen a estudiar cursos formativos
Para mantener el derecho a la prestación por desempleo es obligatorio cumplir ciertos requisitos, entre ellos estar disponible de forma inmediata para aceptar un trabajo
Apuntarse a un curso mientras se cobra el paro puede parecer una decisión lógica para mejorar el perfil profesional, pero está generando problemas inesperados a muchos desempleados. En las últimas semanas se han multiplicado los casos de personas a las que se les ha suspendido o retirado la prestación tras iniciar estudios sin avisar a la administración. El motivo no es la formación en sí, sino el incumplimiento de una obligación clave: comunicar cualquier cambio que pueda afectar a la disponibilidad para trabajar.
Cada vez más beneficiarios de la prestación por desempleo se están encontrando con una sorpresa desagradable. La Seguridad Social está suspendiendo o anulando el cobro del paro después de detectar que han comenzado un curso formativo sin haberlo notificado previamente. Muchos afectados aseguran que desconocían esta exigencia y que su único objetivo era mejorar su preparación para reincorporarse cuanto antes al mercado laboral. Sin embargo, la normativa es clara y no informar puede tener consecuencias inmediatas.
Se tiene que comunicar al Servicio Publico de Empleo Estatal
El problema no es estudiar, sino no comunicarlo al SEPE. Para mantener el derecho a la prestación por desempleo es obligatorio cumplir ciertos requisitos, entre ellos estar disponible de forma inmediata para aceptar un trabajo. Cuando una persona inicia determinados estudios sin avisar, la administración puede interpretar que ya no cumple ese requisito, lo que abre la puerta a la suspensión del paro e incluso a la reclamación de cantidades cobradas de forma indebida.
No todos los cursos provocan la retirada de la prestación, pero sí aquellos que la Seguridad Social considera incompatibles. En este grupo se incluyen formaciones realizadas en el extranjero, cursos de larga duración o estudios con horarios rígidos que dificultan aceptar una oferta laboral. En estos casos, la comunicación previa es obligatoria. El SEPE analiza si la formación interfiere con la búsqueda activa de empleo y, si considera que el beneficiario no podría incorporarse de inmediato a un puesto de trabajo, puede suspender temporalmente el paro mientras dure el curso.
La suspensión temporal del incentivo económico
Muchos de los afectados han sido sancionados tras cruces de datos o inspecciones, especialmente en el caso de cursos online internacionales o programas formativos extensos. La Seguridad Social insiste en que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento y actúa incluso cuando no aprecia mala fe por parte del desempleado.
La legislación establece que cualquier cambio que pueda influir en la prestación debe comunicarse de forma obligatoria. Esto incluye el inicio de estudios que no estén expresamente autorizados o que no formen parte de los programas compatibles con el paro. No informar puede suponer la suspensión temporal del derecho e incluso sanciones económicas. Aun así, existen cursos plenamente compatibles, como muchas formaciones subvencionadas o de corta duración, siempre que estén aprobadas por el SEPE o se notifiquen correctamente.
