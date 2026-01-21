La Seguridad Social avisa a los nacidos entre 1960 y 2002: puedes cobrar una ayuda de hasta 1.595 euros al mes

La Seguridad Social ha recordado que las personas nacidas entre 1960 y 2002 pueden ser candidatas a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación económica destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad. En 2026, esta ayuda puede alcanzar hasta 1.595 euros mensuales en función de la composición familiar.

El IMV, gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, beneficia actualmente a más de 2,3 millones de personas y alcanza a unos 775.000 hogares en toda España. Se trata de una de las principales herramientas con las que cuenta el Estado para combatir la pobreza y la exclusión social, especialmente la infantil, ya que más del 40% de los beneficiarios son menores de edad.

Para poder solicitar esta prestación económica es necesario tener entre 23 y 65 años, residir legalmente en España de forma continuada durante al menos un año y acreditar una situación de vulnerabilidad económica, teniendo en cuenta tanto los ingresos como el patrimonio, excluida la vivienda habitual.

También se exige haber agotado previamente otras ayudas o pensiones, con algunas excepciones. En determinados casos, como víctimas de violencia de género o de trata de personas, se flexibilizan los requisitos para alcanzar a estos colectivos.

La cuantía del IMV depende del número de adultos y menores que formen la unidad de convivencia. En el caso de familias monoparentales, la ayuda incluye un complemento del 22%, lo que permite alcanzar los 1.594 euros mensuales cuando hay cuatro o más hijos a cargo.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, insisten en que el IMV sigue siendo una prestación clave en 2026 y animan a las personas que cumplan los requisitos a informarse y a solicitarla.

Como muchos de nuestros lectores ya saben, se trata de una ayuda económica que se ha consolidado como un apoyo esencial para miles y miles de familias que están atravesando problemas en estos momentos para llegar a fin de mes.