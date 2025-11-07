SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social avisa: este grupo de pensionistas no cobrará la extra de Navidad
¿Qué pensiones quedan fuera de la paga extra de diciembre?
Cada vez queda menos tiempo para uno de los momentos más esperados del año para los pensionistas de todo el mundo: la paga extra de Navidad. Sin embargo, la Seguridad Social ha advertido que no todos los jubilados y beneficiarios de prestaciones recibirán este ingreso adicional en 2025, como ya pasó en la paga extra de verano.
En este sentido, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recordado que el abono de la paga extraordinaria depende del tipo de pensión y del régimen en el que esté inscrito el beneficiario.
Este año, la mayoría de pensionistas recibirán la paga extra entre el 22 y el 25 de noviembre, aunque la fecha exacta, como siempre, dependerá de la entidad bancaria en la que tengas domiciliada el ingreso.
No obstante, algunas pensiones no incluyen paga extra de Navidad aunque no siempre se tenga en cuenta este detalle. Concretamente, hablamos de las pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, así como las pensiones de viudedad y orfandad que se originan por motivos laborales.
Esto no quiere decir que estos pensionsitas ganen menos dinero. En realidad, su pensión se abona en 12 meses prorrateados, por lo que las pagas extraordinarias de verano y de Navidad se incluyen en la mensualidad.
¿Y por qué se apostó por este sistema? La Seguridad Social lo justifica en que la base reguladora de estas pensiones ya incluye conceptos como la paga extra, la antigüedad y los complementos salariales del año anterior al accidente o enfermedad.
Después de calcularla, la cantidad completa se divide en 12, dando lugar a una pensión mensual más elevada, aunque sin extras que valgan.
- ¿Por qué Barcelona no se inunda? Jaume Collboni revela el motivo por el que las lluvias no llenan de agua sus calles
- Protección Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos por intensidad de lluvias
- Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo
- Laura Escanes alza la voz contra los insultos por su físico a los 29 años: 'Estamos muy juzgadas
- Toni Santos, creador de contenido de 19 años: 'He pagado casi 180.000 euros de impuestos este año y siento que no estoy aportando
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Luis Suárez amplía su imperio de milanesas por Barcelona: Abrirá un nuevo local de 500 metros cuadrados en esta zona
- España en alerta: Jorge Rey advierte de la llegada de una borrasca que pondrá en jaque a varias comunidades