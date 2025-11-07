La Seguridad Social avisa: este grupo de pensionistas no cobrará la extra de Navidad

Cada vez queda menos tiempo para uno de los momentos más esperados del año para los pensionistas de todo el mundo: la paga extra de Navidad. Sin embargo, la Seguridad Social ha advertido que no todos los jubilados y beneficiarios de prestaciones recibirán este ingreso adicional en 2025, como ya pasó en la paga extra de verano.

En este sentido, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recordado que el abono de la paga extraordinaria depende del tipo de pensión y del régimen en el que esté inscrito el beneficiario.

Este año, la mayoría de pensionistas recibirán la paga extra entre el 22 y el 25 de noviembre, aunque la fecha exacta, como siempre, dependerá de la entidad bancaria en la que tengas domiciliada el ingreso.

No obstante, algunas pensiones no incluyen paga extra de Navidad aunque no siempre se tenga en cuenta este detalle. Concretamente, hablamos de las pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, así como las pensiones de viudedad y orfandad que se originan por motivos laborales.

Esto no quiere decir que estos pensionsitas ganen menos dinero. En realidad, su pensión se abona en 12 meses prorrateados, por lo que las pagas extraordinarias de verano y de Navidad se incluyen en la mensualidad.

¿Y por qué se apostó por este sistema? La Seguridad Social lo justifica en que la base reguladora de estas pensiones ya incluye conceptos como la paga extra, la antigüedad y los complementos salariales del año anterior al accidente o enfermedad.

Después de calcularla, la cantidad completa se divide en 12, dando lugar a una pensión mensual más elevada, aunque sin extras que valgan.