La Seguridad Social avisa: si ganas 300 euros al mes tendrás que darte de alta como autónomo

Seguridad Social e Inspección de Trabajo pone en sobreaviso a los autónomos

Profesionales autónomos

Profesionales autónomos / Sport

David Cruz

David Cruz

La Seguridad Social, en coordinación con Inspección de Trabajo, ha lanzado una nueva ofensiva que pone en alerta a miles de trabajadores por cuenta propia.

El Plan Estratégico 2025/27, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), endurece los controles y amplía la colaboración con la Agencia Tributaria para detectar fraudes e irregularidades laborales.

Centrándonos en el citado plan, uno de los puntos más polémicos afecta directamente a quienes obtienen ingresos mínimos. Y es que según al nueva interpretación del organismo, cualquier persona que perciba ingresos de forma habitual, aunque sean únicamente 300 euros al mes, está obligada a darse de alta como autónomo en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).

¿Qué dice la Seguridad Social al respecto? Considera que la "habitualidad" de la actividad, y no la cantidad percibida, es lo que determina la obligación de cotizar.

Lo que pretende esta medida es "ordenar el sistema y garantizar la equidad". Sin embargo, en algunos sectores ha generado cierta preocupación, especialmente entre aquellos que realizan pequeños trabajos esporádicos, como clases particulares o diseños por encargo.

Hasta la fecha, existía cierta tolerancia con los ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, pero si tenemos en cuenta este nuevo plan, dicha etapa habría llegado a su fin.

El citado plan estratégico tiene otros dos objetivos: luchar contra los falsos autónomos y combatir las horas extraordinarias no declaradas. Ambas prácticas siguen siendo muy frecuentes en sectores como el transporte, la construcción o la logística.

Además, el teletrabajo y las plataformas digitales estarán bajo especial vigilancia, sobre todo aquellas que operan con colaboradores que deberían estar dados de alta como empleados.

