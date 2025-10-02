La Seguridad Social avisa que bajará la pensión de jubilación a los trabajadores cuya base reguladora sea superior a la cuantía máxima

La Seguridad Social puede ajustar a la baja la pensión de jubilación si la base reguladora calculada supera la pensión máxima establecida, ya que no se permite sobrepasar dicho tope legal, aplicando los coeficientes reductores directamente sobre la cuantía máxima. Este es un procedimiento habitual para evitar que la pensión sobrepase el límite máximo fijado cada año.

Esto significa que, cuando un trabajador se jubile, si la pensión calculada supera el tope anual, la Administración reducirá el importe hasta situarlo en el máximo permitido. Además, en casos de jubilación anticipada, se aplicará un coeficiente reductor adicional.

El marco legal que regula esta medida se encuentra en el artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social. Este artículo señala que “el importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social no podrá superar la cuantía íntegra mensual establecida anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”. En términos sencillos, ninguna pensión podrá exceder el límite máximo establecido, independientemente de si se perciben varias pensiones al mismo tiempo.

Dos requisitos principales

Para 2025, la pensión máxima se ha fijado en 3.267,60 euros mensuales. Esto implica que, anualmente, ya se reciba en 12 o 14 pagas, el total no podrá superar los 45.746,40 euros. Este límite se aplica automáticamente a todos los pensionistas cuya cuantía inicial exceda la cifra establecida por el Gobierno.

Para poder acceder a la pensión máxima, se deben cumplir dos condiciones principales. La primera es contar con una base de cotización mínima de 3.816,20 euros al mes durante los últimos 25 años de vida laboral. La base reguladora se calcula sumando las últimas 300 bases de cotización y dividiéndolas entre 350, considerando también factores como la integración de lagunas o los ajustes por inflación.

La segunda condición es contar con el número de años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Durante 2025 y 2026 se requerirán 36 años y seis meses de cotización, mientras que a partir de 2027 serán necesarios 37 años, según la Ley 27/2011. En caso de tener menos años cotizados, la cuantía máxima se ajustará mediante un coeficiente reductor, y será necesario contar con una base reguladora más alta para aproximarse al límite.