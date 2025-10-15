La Seguridad Social anuncia malas noticias: la edad de la jubilación ha cambiado y pueden denegártela

Cada año, numerosas personas se sorprenden al descubrir que la Seguridad Social puede rechazar su pensión de jubilación a pesar de haber trabajado y cotizado durante décadas. Es una situación que genera desconcierto, especialmente en quienes creen que cumplir 65 años es suficiente para retirarse. Sin embargo, la realidad es que la jubilación en España depende de más que solo la edad: también cuenta el tiempo total cotizado y la fecha en la que se solicite la pensión.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) establece de forma precisa los criterios que determinan si una persona puede acceder a la jubilación. La clave está en la combinación de edad y años cotizados, que varía según el año y la carrera laboral del solicitante. No cumplir con uno de estos factores puede ser motivo de denegación, incluso si el ciudadano ha cotizado durante más de tres décadas.

La edad de jubilación ha cambiado

Existe la idea general de que “a los 65 años toca jubilarse”, pero esto ya no es una norma fija. Desde hace años, la edad ordinaria de jubilación aumenta progresivamente y depende del número de años trabajados. Por ejemplo, en 2025, quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse a los 65 años, mientras que quienes no lleguen a ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses. Esto explica por qué una persona con 36 años y 5 meses cotizados no puede jubilarse todavía a los 65.

Para acceder a una pensión contributiva, ya sea ordinaria o anticipada, el INSS exige cumplir tres condiciones esenciales de forma simultánea: haber alcanzado la edad legal de jubilación correspondiente, acreditar al menos 15 años cotizados en total, y haber trabajado 2 años dentro de los 15 anteriores a la solicitud. Si uno de estos requisitos falla, la pensión no se concede. Este último punto suele ser un problema para quienes dejaron de trabajar muchos años antes de alcanzar la edad de retiro.

Revistar el informe de vida laboral

Si la Seguridad Social deniega la pensión, el paso siguiente es revisar el informe de vida laboral y el certificado de cotizaciones. Estos documentos permiten detectar posibles errores o periodos no computados. En caso de discrepancia, el interesado puede presentar una reclamación previa ante el INSS y, si es necesario, acudir a la vía judicial para defender su derecho.

Para evitar sorpresas desagradables, es fundamental planificar la jubilación con antelación. Utilizar el simulador oficial de la Seguridad Social y mantenerse informado sobre los cambios legislativos puede marcar la diferencia entre una jubilación tranquila y una solicitud rechazada. En definitiva, no basta con cumplir años: hay que cumplir requisitos.