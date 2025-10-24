La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida

La integración de lagunas es un mecanismo de la Seguridad Social española que permite "rellenar" los periodos sin cotizar para que no perjudiquen el cálculo de la pensión de jubilación. Se trata de una ayuda para quienes, por diversas circunstancias, no han cotizado durante un tiempo en el periodo que se utiliza para calcular la base reguladora de la pensión.

En términos sencillos, esta herramienta permite “completar” los meses en los que no hubo obligación de cotizar dentro del periodo usado para calcular la pensión.

Integración de lagunas: cómo proteger tu pensión ante periodos sin cotizar

Esta modalidad está regulada en el artículo 209.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social, donde se detalla que su función es rellenar los periodos sin cotización durante el cálculo de la pensión. Es importante destacar que su objetivo no es aumentar los años de cotización para alcanzar el mínimo exigido para jubilarse, sino garantizar que la cuantía de la pensión no se vea reducida por esos huecos. Por ejemplo, si alguien ha cotizado 13 años, la Seguridad Social no añadirá años para cumplir el mínimo, sino que ajustará la base reguladora para preservar la pensión que le corresponde.

Este mecanismo no debe confundirse con las cotizaciones ficticias, que sí permiten sumar periodos no cotizados para cumplir los años necesarios para acceder a la jubilación. Casos como maternidad, cuidado de hijos o servicio militar (este último solo en jubilación anticipada) se consideran cotizaciones ficticias y cuentan como tiempo efectivo para cumplir los requisitos de acceso a la pensión.

Qué es y cómo funciona el mecanismo que rellena los huecos en tu historial laboral

Para comprender su funcionamiento, primero hay que entender cómo se calcula la pensión. La cuantía se obtiene a partir de la base reguladora, que se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y dividiendo el total entre 350. Los dos años más cercanos a la jubilación se toman por su valor nominal, mientras que los años anteriores se actualizan según la inflación, reflejando su valor real y compensando la pérdida de poder adquisitivo a lo largo del tiempo.

Cuando existen periodos sin cotización dentro de esos 25 años, la base reguladora puede verse reducida, disminuyendo la pensión final. Para corregir esto, la Seguridad Social “rellena” esos huecos de la siguiente forma: los primeros 48 meses sin cotizar se completan con el 100 % de la base mínima vigente; a partir del mes 49, se rellena con el 50 % de esa base mínima. Este sistema fue introducido por la Ley 27/2011, mientras que la normativa anterior aplicaba el 100 % de la base mínima a todos los periodos sin cotización.

La integración de lagunas se aplica principalmente a los trabajadores del Régimen General, por lo que no todos los colectivos tienen acceso a ella. Los autónomos (RETA) no pueden usar este mecanismo de forma general, aunque existe una excepción limitada: los seis meses posteriores al cese de actividad sí pueden considerarse, pero no como norma durante toda la vida laboral.

Otros colectivos que no se benefician de esta integración son los trabajadores del Sistema Especial Agrario por Cuenta Ajena, donde solo se computan los periodos realmente cotizados, y los empleados del hogar, que durante el periodo transitorio hasta 2023 solo podían aplicar este sistema en determinados casos de jubilación o incapacidad permanente.

Para ilustrarlo, si Ana ha cotizado 30 años y en sus últimos 25 años tuvo 12 meses sin cotizar, la Seguridad Social reemplazará esos meses vacíos por el 100 % de la base mínima vigente, evitando que su base reguladora caiga. En cambio, Carlos, que ha cotizado solo 14 años y tiene 60 meses sin cotizar en los últimos 25, no podrá usar la integración de lagunas para cumplir la carencia mínima. Este sistema solo ajusta la cuantía de la pensión, no ayuda a alcanzar los requisitos para acceder a ella.