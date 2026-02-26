SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social añade estas 11 enfermedades con las que poder acceder a la jubilación a los 56 años
Las personas que tengan esta pensión con antelación por enfermedad no sufrirán recortes
La edad estándar a la que una persona con suficientes años de trabajo cotizados puede jubilarse excede los 65 años, pero existen muchas personas que por unos motivos u otros pueden acceder antes a la pensión por jubilación. En general, son varias las enfermedades que son tratadas por la ley como justificantes para adelantar la edad de jubilación en varios años, hasta los 56 años. Eso sí, la ley exige un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 45% y haber cotizado durante al menos 15 años.
La novedad ahora es que la Seguridad Social va a incluir nuevas enfermedades con la que los dolientes pueden beneficiarse de la pensión de jubilación con antelación.
Las enfermedades que ya estaban incluidas en la norma son las siguientes:
a) Discapacidad intelectual
b) Parálisis cerebral
c) Anomalías genéticas
- Síndrome de Down
- Síndrome de Prader Willi
- Síndrome X frágil
- Osteogénesis imperfecta
- Acondroplasia
- Fibrosis quística
- Enfermedad de Wilson
d) Trastornos del espectro autista
e) Anomalías congénitas secundarias a talidomida
f) Secuelas de polio o síndrome postpolio
g) Daño cerebral (adquirido)
- Traumatismo craneoencefálico
- Secuelas de tumores del SNC, infecciones o intoxicaciones
h) Enfermedad mental
- Esquizofrenia
- Trastorno bipolar
i) Enfermedad neurológica
- Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
- Esclerosis múltiple
- Leucodistrofias
- Síndrome de Tourette
- Lesión medular traumática
Ahora, las nuevas enfermedades que serán comprendidas dentro de este espectro por la norma son las siguientes:
- Espina bífida
- Amiloidosis por transtiretina variante
- Párkinson
- Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert)
- Enfermedad de Huntington
- Enfermedad renal crónica estadio 5
- Esclerosis sistémica
- Lesión medular
- Degeneración corticobasal
- Atrofia multisistémica
- Parálisis supranuclear progresiva
Hay que tener en cuenta que la actualización del listado de enfermedades en el Anexo no se realiza de forma inmediata. La Seguridad Social ha explicado que eso se llevará a cabo "una vez que el Gobierno modifique el Anexo del referido real decreto".
- La hija de una famosa actriz okupa un chalé y pide 300.000 euros para irse: 'Es mi única oferta
- Blanca García, nutricionista: 'Evita comprar estas latas de atún, tienen más mercurio
- Rosa Rodríguez se sincera sobre su pasado tras ganar el bote de 'Pasapalabra': "No estaba muy bien de la cabeza"
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
- Edu Aguirre, estalla contra el Real Madrid tras vencer al Benfica: 'Así no se gana la Champions
- Julio Iglesias frena en seco a Yolanda Díaz
- Shakira vivirá en España de nuevo, pero no en Barcelona: Esta es la ciudad elegida y el motivo
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos