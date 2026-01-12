Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Seguridad Social advierte: Vuelve el correo postal fraudulento para robar los datos personales a los pensionistas

La entidad apunta que alguien está tratando de embaucar a los jubilados para extraer información

La Seguridad Social advierte del regreso de la estafa de la carta falsa.

Pol Langa

Pol Langa

Los datos personales se ha convertido en una moneda de cambio muy importante en la sociedad moderna, aunque es ilegal conseguirlos si el propietario no da su consentimiento.

Son un elemento indispensable para las empresas para saber las tendencias en el comportamiento masivo de los clientes, a la vez que permite personalizar la oferta y optimizar recursos, con el objetivo de encontrar una ventaja respecto a la competencia.

Sede de la TGSS en Madrid.

Sede de la TGSS en Madrid. / Wikipedia

En el caso de los delincuentes, en cambio, sirve para conseguir datos personales de las potenciales víctimas. Existen diversos métodos para llevar a cabo el fraude, como el 'phishing', aunque en esta ocasión se están haciendo pasar por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Por eso, la entidad advierte de que nunca se piden los datos que se reclaman es este correo postal a no ser que se haga de manera presencial en alguna de las oficinas u otros canales oficiales.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales y apunta a que nadie se confíe, aunque en esta ocasión el fraude va dirigido a los pensionistas, motivo por el que seguramente han optado por dirigirse con una carta física en lugar del correo electrónico.

En X, la entidad advierte de que "vuelve a circular esta carta entre los pensionistas" y piden a todo el mundo que "no pique" porque "la Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos".

Además, en Instagram, un trabajador apunta de manera visual que "nunca va a solicitar información sensible, ni por carta, ni por teléfono, ni por internet" y que los emisores pretenden "robarte los datos personales y bancarios".

Finalmente, termina alertando de que ante cualquier duda, cualquiera puede dirigirse a la Seguridad Social a través de los canales oficiales disponibles.

