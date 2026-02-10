La Seguridad Social advierte: esta es la única forma de viajar legalmente estando de baja

Existen muchas condiciones que se han de cumplir durante una baja laboral con tal de no incurrir en ilegalidades y respetar lo que haya estipulado la Seguridad Social (o la justicia en los casos más extremos).

No obstante, una de las que genera más confusión tiene que ver con la posibilidad de viajar cuando uno se encuentra de baja: ¿hay posibilidad de hacerlo sin miedo a recibir una sanción en un momento determinado?

En este caso en concreto, la Seguridad Social advierte que es legal hacerlo, siempre y cuando la actividad que se vaya a realizar no ponga en riesgo la salud de la persona. Es decir: que el acto de viajar respete el motivo principal por el que se ha otorgado la baja.

Lo más importante de todo es seguir las pautas de los médicos: siempre y cuando estos aprueben y recomienden hacer un viaje durante una baja, la persona podrá hacerlo si considera que irá en beneficio de su salid.

Eso sí, la Seguridad Social advierte que es crucial que este último no interceda de manera alguna con el tratamiento que se esté siguiendo durante la baja: interrumpirlo podría conllevar una posible sanción.

Y es que el segundo paso a seguir después de consultar al médico de cabecera, tiene que ver con avisar a la Seguridad Social o a la Mutua a la que el usuario pertenezca el hecho de que quiere hacer un viaje durante la baja.

De esta misma manera, el usuario de la baja podrá viajar de forma segura si ha obtenido aprobación explícita de una de las dos entidades, y es importante que esto se haya hecho por escrito. Sobre todo, de cara a tener un documento que sirva como defensa ante posibles multas.

En este sentido y si el paciente que está de baja laboral no sigue estos pasos a la hora de viajar, la Seguridad Social se reserva el derecho para suspender la baja de forma total o incluso sancionar económicamente a la persona.