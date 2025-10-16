La Seguridad Social advierte: esta es la regla máxima que limitará sí o sí tu pensión

Aunque no lo parezca, existen muchas reglas que dan forma a lo que hoy en día se conoce como pensión de jubilación. Algo que es capaz de generar cierta confusión en torno a ciertos matices de la misma.

Esa es la razón por la que la Seguridad Social cuenta con informes que tratan de aclarar estos últimos con el objetivo de que los usuarios comprendan a la perfección cómo funciona.

Y, precisamente, uno de los elementos más complicados tiene que ver con qué es lo que establece exactamente el límite de las pensiones máximas de jubilación.

En este mismo sentido, la Seguridad Social estipula que el tope se establece a través de la Ley de Presupuestos del Estado, la cual fija una cantidad para las pensiones máximas.

En este caso, la ley establece que ninguna pensión podrá superar esta última cifra, independientemente de diversos factores como, por ejemplo, la cantidad de años que la persona haya cotizado.

Hay que especificar, de esta manera, que el límite de la pensión máxima en 2025 está fijado en los 3.267,60 euros mensuales (o 45.746,40 euros al año, visto desde otra perspectiva).

Esto implica que, si por años cotizados nos tocase cobrar más de la anterior cantidad, la Seguridad Social la capará para que se adhiera a la misma y no sea superada en ningún momento.

Esa es la razón por la que la Seguridad Social ha establecido que esto último no se trata de un recorte o una penalización, sino de un límite establecido por la ley.