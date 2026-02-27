La Seguridad Social advierte: ¿qué pasa con aquellos que lleven más de 18 meses de baja sin ir al tribunal médico?

Existen ciertas circunstancias concretas en las que una baja se puede alargar más de lo debido, llegando a un plazo máximo de 18 meses (a no ser que la Seguridad Social establezca necesaria una prórroga del caso en un momento dado).

No obstante y dada la rareza de estas situaciones, existe mucha confusión sobre qué ocurre exactamente con aquellos trabajadores que se ven obligados a ampliar su periodo de baja. Especialmente, si llevan bastante tiempo sin acudir a un tribunal médico que revise su caso.

Esto último suele repetirse más de lo que debería desde hace un tiempo: el sistema se encuentra tan cargado que hay ocasiones en las que un trabajador puede estar largos periodos de tiempo sin recibir la llamada del tribunal médico que constate qué ocurrirá con él antes de que la Seguridad Social tome una decisión al respecto.

En este sentido, nos encontramos ante una situación en la que el trabajador no tiene culpa alguna de que su proceso no avance, sino que esta recaería sobre la entidad. Pues bien; ¿qué ocurre en estos casos en relación a los cobros?

La Seguridad Social ha aclarado esto último insistiendo en que dichos usuarios seguirán recibiendo los pagos por incapacidad temporal en caso de que su situación se demore tanto como para no recibir notificación alguna del tribunal médico.

Eso sí, el experto abogado conocido como Victor Arpa, lanzaba una importante advertencia a través de una publicación en sus redes sociales, aclarando que la Seguridad Social puede contactar con los trabajadores de baja por otras vías aparte de la telefónica.

De esta manera, el abogado establece que puedes estar tranquilo si este es tu caso: la Seguridad Social no podrá quitarte la prestación por la baja sin una notificación previa. Esa es la razón por la que es crucial revisar el buzón de correo, dado que esta puede llegar también a través de carta certificada.

Por tanto, estamos ante un dato a conocer que resulta crucial de cara a comprender cómo funciona la Seguridad Social en estos casos extremos; aunque últimamente ocurran de manera más frecuente de lo que suele ser habitual.