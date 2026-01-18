La Seguridad Social advierte sobre un nuevo modus operandi de suplantación para obtener datos bancarios

Los avances tecnológicos han traído consigo innumerables mejoras para la vida en sociedad, pero también han brindado una inesperada cantidad de personas que, buscando aprovecharse de las vulnerabilidades, intentan estafar a personas en Internet por medio de incontables tácticas de ciberdelincuencia.

España ha visto una creciente cantidad de delitos relacionados con lo cibernético en los años recientes, incluyendo la usual estrategia de suplantar a la Seguridad Social con el objetivo de obtener datos bancarios de inocentes.

Así, pues, se ha advertido que ha empezado una nueva ola de suplantación, ejecutada coordinadamente a través de WhatsApp, mensajes de texto y llamadas telefónicas, con el objetivo de hurtar esta información delicada.

Particularmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones avisó por medio de X (anteriormente Twitter) lo siguiente: "WhatsApp, llamadas y SMS suplantando a la Seguridad Social para obtener datos bancarios. #NoPiques".

La imagen de cabecera es un ejemplo de estos intentos de estafa mediante WhatsApp, donde los perpetradores del delito intentan ofrecer ayuda en nombre de la Seguridad Social, seguido de una llamada en la que se indica que la víctima debe proporcionar un número de cuenta para realizar el ingreso.

Después, envían un SMS con un enlace fraudulento para engañar al usuario de manera que introduzca sus datos bancarios, por lo que el objetivo de estas prácticas suele ser personas que están esperando pagos de parte de la Seguridad Social.

"Todo esto forma parte de una misma estafa, diseñada para generar confianza mediante múltiples canales", advierten desde el organismo público, aclarando además que nunca solicitan datos bancarios a través de estos canales, por lo que instan a nunca hacer clic en ningún enlace sospechoso.

"Ante cualquier comunicación que prometa ayudas económicas, se debe verificar directamente con la entidad que habitualmente las reconoce, como puede ser el INSS o en el caso de desempleo, con el SEPE", sentencian.

Finalmente, es importante recordar que hay que estar atentos a las pequeñas señales que pueden evidenciar el intento de estafa, tales como errores gramaticales, enlaces que no corresponden al dominio oficial y solicitudes de información sensible a través de canales no oficiales.