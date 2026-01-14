La Seguridad Social advierte a los españoles: cuidado con esta carta que está circulando

Hoy en día, las estafas a través de redes sociales y nuevas tecnologías se han multiplicado, dando lugar a la aparición de nuevos 'ciberdelincuentes'. Es importante ser conscientes de que cada vez hay más timos en circulación y que los métodos de engaño cada vez son más sofisticados.

La Seguridad Social ha emitido una alerta a los ciudadanos por la reaparición de una estafa que ya circuló el año pasado, cuyo objetivo es obtener datos personales y bancarios: "Cuidado. Fraude. Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas. No piques. La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos".

Los delincuentes utilizan una técnica conocida como spoofing, que consiste en suplantar la identidad de un emisor de confianza. En esta estafa, los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Tesorería General de la Seguridad Social para acceder a información confidencial de las víctimas.

Los estafadores envían cartas a los jubilados prometiendo un aumento en las pensiones de entre 75 y 150 euros. Para llevar a cabo este incremento, solicitan datos personales, como el número de cuenta bancaria.

En estas cartas se utiliza de manera fraudulenta el logotipo de la TGSS y se pide a los destinatarios que envíen una fotografía del DNI por ambas caras a una dirección de correo electrónico.

En el documento se lee: "Desde la Seguridad Social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe cierta documentación, debido a una ley reciente y a un supuesto ataque informático en los sistemas de Hacienda y la Seguridad Social que habría provocado la pérdida de datos de los ciudadanos".

Para protegerse de este tipo de estafas, nunca envíes tus datos personales ni fotografías del DNI por correo electrónico o redes sociales. Desconfía y verifica siempre cualquier información contactando directamente con el organismo, en este caso, con la Seguridad Social.