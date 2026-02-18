La Seguridad Social aclara cuánto tiempo se puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital: será indefinido si cumples estos requisitos

Nunca está de más que la Seguridad Social confirme que determinados aspectos relacionados con prestaciones que muchas veces se nos pueden pasar por alto. En este caso, la Seguridad Social recuerda que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tiene carácter indefinido. Es decir, los beneficiarios pueden cobrar la prestación mientras sigan cumpliendo los requisitos que exige la normativa.

Esta ayuda, creada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, ha protegido ya a más de 3,4 millones de personas desde que se puso en marcha, no exenta de polémica.

En estos momentos, llega a casi 800.000 hogares donde viven más de 2,4 millones de personas con una cuantía media mensual por hogar de apenas 546,8 euros.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital?

Es importante tener en cuenta que no existe un límite temporal fijo. La prestación se mantiene activa siempre que la persona o la unidad de convivencia siga en situación de vulnerabilidad económica y conserve la residencia legal y efectiva en España.

Sin embargo, la Seguridad Social revisa periódicamente los datos para comprobar que se siguen cumpliendo las condiciones. Y en caso contrario, proceder a retirar el IMV a los beneficiarios.

Entre los requisitos principales figuran haber residido en España de forma continuada durante al menos un año (con excepciones), acreditar vulnerabilidad económica en función de ingresos y patrimonio y que la unidad de convivencia esté constituida desde hace al menos 6 meses.

Además, el IMV es compatible con rentas del trabajo e incluye incentivos para facilitar la inserción laboral. Una prestación que en enero de 2026 subió un 11,4% de media, con un gasto mensual que superó los 457 millones de euros.