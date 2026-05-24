La Seguridad Social aclara cuánto tarda realmente en aprobar una pensión de jubilación

La normativa vigente, recogida en el Real Decreto 286/2003 y en la información oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), establece que la Administración dispone de un máximo de 90 días para resolver y notificar una solicitud de pensión contributiva de jubilación.

Este periodo incluye tanto el estudio del expediente como la comunicación al interesado.

La práctica habitual

Aunque el límite legal es de tres meses, no todas las jubilaciones tardan tanto. Fuentes jurídicas y gestores especializados señalan que muchas solicitudes ordinarias se resuelven en pocas semanas, especialmente cuando se trata de carreras laborales estables y sin incidencias.

Suelen tramitarse con mayor agilidad los expedientes de trabajadores que:

Han cotizado siempre en España .

. No han pasado por distintos regímenes .

. Presentan toda la documentación correctamente .

. No requieren revisiones adicionales por parte del INSS.

Los casos que más se retrasan

Los tiempos pueden alargarse cuando existen elementos que complican el análisis del expediente, como:

Cotizaciones en el extranjero.

Situaciones de pluriactividad .

. Errores en la vida laboral.

Documentación incompleta.

Incidencias en el régimen de autónomos.

Además, el aumento del número de jubilaciones por el envejecimiento de la población ha incrementado la carga administrativa del sistema.

La Seguridad Social puede pedir más documentación

El plazo de 90 días no siempre avanza de forma lineal. Si el INSS detecta algún problema, puede solicitar documentación adicional, lo que retrasa la resolución final. Entre las causas más habituales de demora figuran discrepancias en periodos trabajados, cotizaciones internacionales o cambios de régimen.

La normativa contempla el silencio administrativo negativo: si transcurre el plazo máximo sin resolución, la solicitud puede considerarse desestimada a efectos administrativos, lo que permite iniciar reclamaciones o acudir a la vía judicial.

Aun así, los expertos recuerdan que superar el plazo no implica necesariamente una denegación real. En muchos casos, el expediente sigue en tramitación y se resuelve semanas después.

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Cómo comprobar el estado del expediente

Antes de alarmarse, los especialistas recomiendan consultar el estado de la solicitud en la sede electrónica de la Seguridad Social o en el portal Importass, donde es posible seguir la evolución del trámite casi en tiempo real.

El mensaje oficial es claro: el INSS dispone de hasta tres meses para resolver una jubilación. Sin embargo, el tiempo real depende de cada expediente, y muchas solicitudes ordinarias se aprueban mucho antes de ese límite.