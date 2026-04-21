El segundo pueblo más bonito de España está en Catalunya: reconocido por National Geographic, con un templo Patrimonio de la Humanidad y rodeado por los Pirineos

El pequeño pueblo de Taüll, en la provincia de Lleida, se ha alzado como el segundo pueblo más bonito de España según la selección elaborada por los editores de Viajes National Geographic.

Su elección no sorprende: este rincón de la Vall de Boí, rodeado por los Pirineos y con apenas un puñado de calles, concentra un patrimonio histórico y artístico que lo sitúa entre los lugares más excepcionales de la España rural.

La lista, que reúne 100 pueblos de pequeño tamaño pero enorme riqueza cultural y paisajística, reivindica la importancia de estas localidades en un país donde la despoblación convive con auténticas maravillas en miniatura.

Taüll destaca en ese mapa por su legado románico, su relación con el entorno y su capacidad para atraer viajeros sin perder su esencia.

Un templo Patrimonio de la Humanidad que vuelve a iluminarse

La tecnología ha permitido que los muros del ábside de Sant Climent de Taüll recuperen su esplendor original.

Un sofisticado juego de luces proyecta sobre la piedra desnuda el Pantocrátor, una de las obras maestras del románico europeo, cuyo fresco original se conserva en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Este templo forma parte de los nueve edificios del Valle de Boí declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, un reconocimiento que sitúa a Taüll en el mapa internacional del arte medieval.

Pero el pueblo guarda otra joya: la iglesia de Santa Maria, situada en la plaza central, donde se exhibe una pintura mural de la Epifanía. Ambas fueron consagradas con apenas un día de diferencia en diciembre de 1123, un hito que subraya la importancia histórica de esta localidad.

Un pasado ligado a los Pirineos y a los caminos del valle

El estilo lombardo de sus iglesias revela la influencia de los maestros italianos que trabajaron en la zona por encargo de los señores de Erill. En aquella época, Taüll era uno de los accesos más transitados al valle, lo que explica su nombre, derivado de la expresión vasca Ata-Uli, "el pueblo del puerto".

La localidad llegó a tener incluso una tercera iglesia, Sant Martí, de la que hoy solo quedan restos, testigos silenciosos de un pasado más poblado y dinámico.

Taüll se ha convertido en un punto de partida ideal para explorar los pueblos de la Vall de Boí / Archivo

Una base perfecta para descubrir la Vall de Boí

Taüll se ha convertido en un punto de partida ideal para explorar los pueblos del valle, todos ellos marcados por la arquitectura románica, el paisaje pirenaico y una relación íntima con la naturaleza.

Su reconocimiento por National Geographic no solo celebra su belleza, sino también el papel que estos enclaves desempeñan en la preservación del patrimonio y la identidad de la España rural.

Un recordatorio de que, en los rincones menos poblados del país, se esconden algunos de sus tesoros más valiosos.