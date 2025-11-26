El sedentarismo, el enemigo a batir: primera mesa del Foro Deporte y Salud

El próximo 4 de diciembre, a las 10h, el Espacio Bertelsmann (Madrid) acogerá una nueva edición del Foro de Deporte y Salud, una jornada que reunirá a voces expertas para analizar los grandes retos que afronta nuestra sociedad en materia de bienestar. El encuentro estará presentado y conducido por Blanca Sánchez, quien abrirá la mañana dando paso a un diálogo imprescindible: “El sedentarismo, el enemigo a batir”.

El sedentarismo se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública del siglo XXI. España, pese a su tradición deportiva, no escapa al problema: largas jornadas de trabajo sentado, falta de actividad física diaria y un estilo de vida cada vez más digitalizado están dibujando un escenario que exige reflexión y acción.

Para abordar esta cuestión, el foro contará con dos voces de referencia. Por un lado, José Luis Trejo, director del Grupo de Neurogénesis del Individuo Adulto del Instituto Cajal, profundizará en las consecuencias que la inactividad tiene sobre el cerebro adulto. Su trabajo, pionero en el estudio de cómo el estilo de vida condiciona la regeneración neuronal, permitirá entender por qué movernos no solo mejora el cuerpo, sino que también protege funciones cognitivas clave.

Esta primera mesa del Foro Deporte y Salud pretende abrir el debate con un mensaje claro: combatir el sedentarismo es una prioridad colectiva. Ciencia, comunicación y hábitos de vida se darán la mano para trazar soluciones que inviten a una sociedad más activa.