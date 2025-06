Las secuelas físicas que 'Supervivientes 2025' ha dejado en Borja

No estaba en las apuestas de muchos, pero Borja González se proclamó ganador de 'Supervivientes 2025' superando a Anita y Montoya, los dos favoritos de la edición. Y también a Álvaro Muñoz Escassi, concursante con quien comenzó una bonita amistad.

Sin embargo, el ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a España y ha compartido con sus seguidores el problema que arrastra desde entonces: 'Supervivientes 2025' le ha dejado secuelas por las cuales necesita la ayuda de un fisioterapeuta.

Tal y cómo ha contado el propio Borja, sufre cuatro lesiones: "esguince en el pie, fisura en las costillas, lumbalgia y sobrecalga en la zona cervical. Una semana más y vuelvo sin un brazo".

Muchos espectadores cuestionan si los concursantes están sufriendo condiciones extremas en el programa. Evidentemente, problemas de salud como los que sufre Borja evidencia la situación por la que atraviesan en la isla.

Makoke, que estuvo menos tiempo que Borja en el programa, también sufre lesiones similares: "me han dicho que no haga depore y hoy no estoy muy católica, me tengo que quedar en casa", dijo ella.

Al menos son problemas que tienen solución siempre que Borja y Makoke sigan las indicaciones del equipo médico y de fisioterapeutas que visitarán para recuperarse.

Borja, además, regresó a España con el cheque de ganador bajo el brazo: "despertando de este sueño", escribió en sus redes sociales. Para él, el segundo mejor día de su vida después del nacimiento de su hijo: "ha sido la experiencia más dura sin duda, pero también la que más me ha enseñado y cambiado. ¡No la molvidaré jamás!".

En un último duelo con Álvaro Muñoz Escassi, al que Borja llama cariñosamente 'su hermano', este último fue el elegido por los espectadores para ganar.