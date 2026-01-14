Los sectores con mejores salarios en España en 2026 siguen siendo, en esencia, los mismos que ya venían destacando en los últimos años: energía, finanzas y seguros, tecnología/IT, sanidad especializada, ingeniería avanzada e industria farmacéutica.

Todos ellos se sitúan claramente por encima del salario medio español, que se mueve en el entorno de los 24.000 euros brutos anuales, con sueldos que pueden duplicar o incluso triplicar esa cifra en posiciones senior y directivas.

Los sectores mejor pagados en España en 2026

En energía y suministros (sobre todo electricidad y renovables) se encuentran algunas de las nóminas más altas, con remuneraciones mensuales medias que superan con holgura los 5.000 euros brutos para perfiles técnicos y directivos, con motivo de la inversión en transición energética y la escasez de profesionales muy especializados.

En finanzas y seguros, los salarios también son muy elevados, especialmente en banca de inversión, riesgos, gestión de carteras, actuarios y perfiles de cumplimiento normativo, donde los sueldos totales pueden situarse en una horquilla de 50.000 a más de 70.000 euros brutos anuales según responsabilidad y bonus.

Este sector se beneficia del peso de Madrid como centro financiero y de la creciente complejidad regulatoria, que hace que se pague bien a quienes dominan normativa, fiscalidad y estructuras de productos financieros.

En tecnología e informática, el auge de la digitalización mantiene al alza las retribuciones: desarrolladores senior, expertos en ciberseguridad, data scientists o especialistas en nube y arquitectura de sistemas se mueven en franjas que suelen partir de unos 35.000 o 40.000 euros, y pueden superar ampliamente los 60.000 euros brutos anuales en proyectos punteros o empresas multinacionales.

La sanidad es otro de los ámbitos con salarios fuertes, aunque con mucha diferencia entre el sector público y el privado: médicos especialistas, cirujanos, anestesistas o radiólogos de alta cualificación pueden alcanzar sueldos que se sitúan claramente por encima de la media nacional, con cifras que se mueven en torno a los 45.000 y 70.000 euros anuales, dependiendo de la comunidad autónoma, la dedicación y el tipo de centro.

En ingeniería (industrial, telecomunicaciones, informática, energética) y en la industria farmacéutica o biotecnológica también se observan remuneraciones altas, especialmente en puestos ligados a I+D, diseño de producto, mejora de procesos y dirección de proyectos.