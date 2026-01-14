Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Etapa 10 DakarAlbacete - Real Madrid horarioVitor RoqueWilly HernangómezBernalLuis EnriqueCopa del Rey hoyCanceloSanción De JongArbeloa MadridEquipos eliminados Copa del ReyBarcelona AtleticoClasificación DakarMbappéPartidos Open de Australia hoyIturralde GonzálezPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge ReyAlbacete - Real Madrid horario
instagramlinkedin

SALARIOS

Los sectores con mejores salarios en España en 2026

Los mejores salarios en España en 2026 son los mismos que ya tenían sueldos altos en el pasado.

Trabajadores en oficina

Trabajadores en oficina

Álex Pareja

Álex Pareja

Los sectores con mejores salarios en España en 2026 siguen siendo, en esencia, los mismos que ya venían destacando en los últimos años: energía, finanzas y seguros, tecnología/IT, sanidad especializada, ingeniería avanzada e industria farmacéutica.

Todos ellos se sitúan claramente por encima del salario medio español, que se mueve en el entorno de los 24.000 euros brutos anuales, con sueldos que pueden duplicar o incluso triplicar esa cifra en posiciones senior y directivas.

Los sectores mejor pagados en España en 2026

En energía y suministros (sobre todo electricidad y renovables) se encuentran algunas de las nóminas más altas, con remuneraciones mensuales medias que superan con holgura los 5.000 euros brutos para perfiles técnicos y directivos, con motivo de la inversión en transición energética y la escasez de profesionales muy especializados.

En finanzas y seguros, los salarios también son muy elevados, especialmente en banca de inversión, riesgos, gestión de carteras, actuarios y perfiles de cumplimiento normativo, donde los sueldos totales pueden situarse en una horquilla de 50.000 a más de 70.000 euros brutos anuales según responsabilidad y bonus.

Este sector se beneficia del peso de Madrid como centro financiero y de la creciente complejidad regulatoria, que hace que se pague bien a quienes dominan normativa, fiscalidad y estructuras de productos financieros.

En tecnología e informática, el auge de la digitalización mantiene al alza las retribuciones: desarrolladores senior, expertos en ciberseguridad, data scientists o especialistas en nube y arquitectura de sistemas se mueven en franjas que suelen partir de unos 35.000 o 40.000 euros, y pueden superar ampliamente los 60.000 euros brutos anuales en proyectos punteros o empresas multinacionales.

La sanidad es otro de los ámbitos con salarios fuertes, aunque con mucha diferencia entre el sector público y el privado: médicos especialistas, cirujanos, anestesistas o radiólogos de alta cualificación pueden alcanzar sueldos que se sitúan claramente por encima de la media nacional, con cifras que se mueven en torno a los 45.000 y 70.000 euros anuales, dependiendo de la comunidad autónoma, la dedicación y el tipo de centro.

Noticias relacionadas y más

En ingeniería (industrial, telecomunicaciones, informática, energética) y en la industria farmacéutica o biotecnológica también se observan remuneraciones altas, especialmente en puestos ligados a I+D, diseño de producto, mejora de procesos y dirección de proyectos.

TEMAS