SALARIOS

El sector que dispara salarios en España: así quedan los sueldos de electricistas, fontaneros y carpinteros

La falta de mano de obra cualificada en el sector de la construcción eleva los salarios de los oficios tradicionales

Obreros en un edificio en obras

David Cruz

Quizás no lo hayas notado a tu alrededor, pero en España hay una carencia enorme de mano de obra cualificada en el sector de la construcción, algo que ha obligado a aumentar de forma notable los salarios de los oficios tradicionales tal y cómo ha confirmado un informe publicado recientemente por la plataforma Cronoshare.

En este informe, encontramos que profesiones como electricista, fontanero o albañilería se sitúan entre las mejores remuneradas en 2025 impulsadas por una demanda en crecimiento y una oferta insuficiente para cubrirla.

Uno de los factores clave de esta situación es el envejecimiento de la plantilla. Muchos profesionales con décadas de experiencia se acercan a la edad de jubilación y el relevo generacional avanza lentamente, a pesar del impulso de la formación profesional.

De esta forma, los salarios se han disparado, especialmente para autónomos y especialistas que pueden asumir trabajos urgentes o de alta complejidad.

Las cifras que recoge el informe de Cronoshare ilustran perfectamente la tendencia: un electricista puede ganar entre 2.500 y 3.500 euros al mes, mientras que un fontanero se mueve en una horquilla de 2.000 a 3.500 euros mensuales.

Otras profesiones muy bien pagadas son la carpintería o la albañilería: un albañil autónomo puede ganar hasta 2.500 euros mensuales y un carpintero acercarse a los 3.000. Quizás es el sector de la pintura el menos afectado por el aumento de salarios: una horquilla entre 1.700 y 2.300 euros al mes.

Si nos damos cuenta y miramos a nuestro alrededor, cada vez hay menos personas dispuestas a trabajar en estos sectores tradicionales, que aún con el avance de las nuevas tecnologías, siguen siendo imprescindibles.

Sin embargo, este auge también ha despertado el interés de jóvenes y emprendedores que han encontrado en la construcción, la electricidad o la fontanería una alternativa laboral sólida y muy rentable.

