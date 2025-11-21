SALARIOS
El sector que dispara salarios en España: así quedan los sueldos de electricistas, fontaneros y carpinteros
La falta de mano de obra cualificada en el sector de la construcción eleva los salarios de los oficios tradicionales
Quizás no lo hayas notado a tu alrededor, pero en España hay una carencia enorme de mano de obra cualificada en el sector de la construcción, algo que ha obligado a aumentar de forma notable los salarios de los oficios tradicionales tal y cómo ha confirmado un informe publicado recientemente por la plataforma Cronoshare.
En este informe, encontramos que profesiones como electricista, fontanero o albañilería se sitúan entre las mejores remuneradas en 2025 impulsadas por una demanda en crecimiento y una oferta insuficiente para cubrirla.
Uno de los factores clave de esta situación es el envejecimiento de la plantilla. Muchos profesionales con décadas de experiencia se acercan a la edad de jubilación y el relevo generacional avanza lentamente, a pesar del impulso de la formación profesional.
De esta forma, los salarios se han disparado, especialmente para autónomos y especialistas que pueden asumir trabajos urgentes o de alta complejidad.
Las cifras que recoge el informe de Cronoshare ilustran perfectamente la tendencia: un electricista puede ganar entre 2.500 y 3.500 euros al mes, mientras que un fontanero se mueve en una horquilla de 2.000 a 3.500 euros mensuales.
Otras profesiones muy bien pagadas son la carpintería o la albañilería: un albañil autónomo puede ganar hasta 2.500 euros mensuales y un carpintero acercarse a los 3.000. Quizás es el sector de la pintura el menos afectado por el aumento de salarios: una horquilla entre 1.700 y 2.300 euros al mes.
Si nos damos cuenta y miramos a nuestro alrededor, cada vez hay menos personas dispuestas a trabajar en estos sectores tradicionales, que aún con el avance de las nuevas tecnologías, siguen siendo imprescindibles.
Sin embargo, este auge también ha despertado el interés de jóvenes y emprendedores que han encontrado en la construcción, la electricidad o la fontanería una alternativa laboral sólida y muy rentable.
