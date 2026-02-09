Todos los secretos y mensajes de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl 2026: Iconografía, famosos y reivindicaciones culturales

Te guste o no su música, está claro que Bad Bunny ha hecho historia esta madrugada con la primera actuación íntegramente en español en un show del descanso de la Super Bowl. Nadie antes había conseguido este hito, pues hasta esta 60ª edición, todas las actuaciones habían hablado el inglés.

Reivindicativo como se lleva mostrando en la última etapa de su carrera, Benito Antonio Martínez Ocasio fue capaz de trasladar la esencia de su querido Puerto Rico al centro del Levi's Stadium, en Santa Clara, California.

Referencias a la isla

Arrancando incluso antes de la primera aparición del artista en pantalla, el separador de Apple Music ya daba una pista de lo que íbamos a ver unos segundos más tarde. Cuando ya apareció Bad Bunny, lo hizo caminando entre cañas de azúcar y campesinos, mostrando una de las actividades principales en Puerto Rico: la agricultura.

Bad Bunny aparece entre cañas de azúcar y campesinos. / NFL/Apple Music

En un momento del show, se alza por encima de la vegetación subiendo a un poste de luz, una clara crítica a los constantes cortes en el suministro eléctrico que sufren gran parte de las islas del Caribe por culpa de unas instalaciones obsoletas y los achaques de los desastres naturales, que dejan a la población a oscuras, como se puede saber gracias a la canción que suena en este momento, 'El Apagón', que también sirve como reproche al sentimiento de abandono respecto a Estados Unidos, pues se trata de un Estado Asociado al país norteamericano.

Bad Bunny subido a los postes de luz que tantos problemas dan en las islas caribeñas. / NFL/Apple Music

A lo largo de la actuación se van viendo elementos icónicos de la isla, como los colmados y los puestos de comida, aunque también parte de la comunidad latina en Estados Unidos, como las bodegas en Nueva York. Incluso quiso incluir en el show una representación del famoso Caribbean Social Club del barrio de Williamsburg, con la propietaria del lugar, Toñita, en la barra mientras sonaba su hit 'NUEVAYoL' en el que la menciona.

Famosos en el show

Bad Bunny no estuvo solo en todo esto y se rodeó de algunos personajes famosos de la comunidad latina, tanto en Estados Unidos, como en Latinoamérica en si misma. Por eso, las cámaras buscaron los rostros de gente como la cantante de ascendencia dominicana Cardi B, la actriz con antepasados mexicanos Jessica Alba, la cantante colombiana Karol G y su compatriota Young Miko, así como el actor chileno de moda Pedro Pascal.

Todos ellos bailaban y cantaban en 'La Casita', que representa una vivienda típica puertorriqueña, en color rosa, tanto en esta 'performance', como en su residencia en su isla natal.

Karol G, Carbi B o Jessica Alba fueron algunos de los famosos representados en 'La Casita'. / NFL/Apple Music

Más allá de los famosos que dieron pomposidad a la actuación, también participaron dos grandes artistas agarrando el micro y cantando. Por un lado, Lady Gaga interpretó una versión salsa de su canción 'Die With a Smile' y terminó bailando con el propio Bad Bunny, buscando la conexión entre su música en español y la música en inglés de la cantante neoyorquina.

También apareció Ricky Martin, en una escena que quiso imitar la portada del disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', para interpretar unos segundos de la canción protesta del 'Conejo Malo', 'LO QUE LE PASÓ A HAWAii", donde critica la gentrificación de su isla que provoca la pérdida de sus raíces y su propia cultura, haciendo un paralelismo y pidiendo que no ocurra lo mismo que le ocurrió a la otra isla mencionada en el título.

Lady Gaga y Ricky Martin, invitados de lujo. / NFL/Apple Music

Reivindicaciones y referencias culturales

Benito perpetró una actuación muy completa donde la música, en ocasiones, parecía ser lo de menos. La puesta en valor de la cultura de los migrantes y el respeto al pueblo americano, en toda su extensión, marcó en todo momento la iconografía del show.

Por eso, entregó el recientemente ganado Grammy a un niño que estaba con sus padres en frente de un televisor viendo, precisamente, el discurso del puertorriqueño en la recepción del premio de hace tan solo unos días. Este menor bien puede representar una versión joven del propio Bad Bunny, así como a la nueva generación a la que pretende influenciar con su música y sus reivindicaciones culturales.

Bad Bunny entrega el premio Grammy a un niño. / NFL/Apple Music

Igualmente, el otro niño que aparece sale durmiendo entre dos sillas de plástico, en una referencia a la cultura festiva de la comunidad latina habituada a acudir a celebraciones incluso de pequeños y agotando las energías hasta el punto de descansar incluso con la música en marcha en medio de la fiesta.

Se pudo ver incluso una boda, que además fue real. Se trata de una pareja que invitó al cantante a su unión en matrimonio y este les hizo la contraoferta de hacerlo durante su show del descanso de la Super Bowl, por lo que no se trata de una actuación impostada.

Bad Bunny reivindica la identidad latina en el descanso de la Super Bowl 2026. / NFL/Apple Music

Además, también es la representación más sincera del amor, un mensaje potente en medio de un clima de odio y separación por el que aboga la administración Trump y en sintonía con lo que se pudo leer en los videomarcadores del estadio y lo que dijo en los Grammy: "La única cosa más poderosa que el odio es el amor... si vamos a luchar, hagámoslo con amor".

Finalmente, el show termina con la clásica frase, "Dios bendiga a América", aunque con un giro: a todo el continente. Por eso, menciona todos los países que lo conforman, desde Estados Unidos, hasta su Puerto Rico querido. En definitiva, un baile inolvidable tan bueno que hasta se ganó el desprecio de Donald Trump.