Los secretos para un árbol navideño increíble: lo que recomienda Fran, el decorador de TikTok

¿Has caído en que la Navidad está a la vuelta de la esquina? Eso quiere decir que llega el momento más esperado para muchos: montar el árbol, si es que no lo has hecho ya. Y como cada año, surgen dudas, al igual que aparecen nuevas tendencias y miles de ideas en redes sociales, no todas igual de acertadas.

Para aclararlo todo tenemos a Fran, experto en decoración y creador de contenido, que ha compartido en TikTok un vídeo respondiendo a las preguntas más repetidas sobre cómo decorar el árbol de Navidad esta temporada. Como puedes imaginar (y por ello estamos hablando de esto) se ha vuelto viral en cuestión de horas.

¿Cómo debes decorar el árbol de Navidad en 2025?

La primera duda: ¿qué colores están de moda este año? En efecto, el verde no es tendencia, aunque sea lo más habitual: "el rojo viene fortísimo", asegura el decorador, añadiendo que el rojo carmesí y el tono vino tinto son los reyes del 2025, que combinan de maravilla con beige y dorado, dos clásicos que nunca fallan.

Centrándonos en los materiales, el creador destaca una tendencia que se repite en decoración estos últimos meses: todo en grande. Bambalinas XXL, cascabeles enormes y elementos voluminosos que hacen que el árbol destaque al instante en cualquier estancia.

Pero ojo, no vale ponerlo todo sin más. Fran insiste en que "es importante saber combinar los espacios y los colores con el árbol y sus elementos para que haya contraste". Vamos, que el árbol se tiene que integrar en el salón, no competir con él.

Cuando hablamos de luces, hay dos caminos: las luces cálidas, perfectas para un toque suave y acogedor, o los tonos blancos si vas a apostar por adornos muy llamativos.

Eso sí, el mejor consejo, al menos sus seguidores, llega casi al final: "el árbol siempre tiene que llevar tu esencia", aunque sea reutilizando adornos de otros años y añadirles un toque nuevo para actualizarlos.