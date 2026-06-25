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El secreto mejor guardado del norte de España: la ciudad asturiana donde se come de lujo y se puede recorrer andando en un día

Oviedo es la ciudad de Asturias donde mejor se come, y probablemente de España

Prados en el concejo de Cabranes, Asturias, España

Prados en el concejo de Cabranes, Asturias, España / Istock / IMAG3S

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Oviedo se ha convertido en uno de los destinos más atractivos en el norte de España gracias a una combinación difícil de igualar: patrimonio histórico, una gastronomía reconocida y un ritmo de vida tranquilo que invita a descubrir la ciudad sin demasiadas prisas.

La capital de Asturias, conocida cariñosamente por sus propios habitantes como los carbayones, es una de esas ciudades que se disfrutan más caminando por sus cayes.

Su tamaño la convierte en un destino perfecto para recorrer a pie. Desde la calle Uría, principal eje comercial de la urbe, se accede rápidamente al casco histórico, donde la catedral se alza como uno de sus grandes símbolos.

Este templo, origen del Camino Primitivo a Santiago de Compostela, es además uno de los principales centros de peregrinación de España.

Ovieod ciudad

Ovieod ciudad / Google

El encanto de Oviedo también reside en sus plazas. La del Fontán es una de las más fotografiadas gracias a sus fachadas coloridas, soportales y balcones repletos de flores. Muy cerca se encuentra el tradicional mercado, donde los visitantes descubren algunos de los productos más emblemáticos de la gastronomía asturiana.

La ciudad también sorprende por la cantidad de esculturas repartidas por sus calles. Obras como la Mafalda del Campo de San Francisco, la Maternidad de Fernando Botero o la estatua dedicada a Woody Allen forman parte de un recorrido artístico al aire libre que da personalidad propia a cada rincón.

La gastronomía ocupa un lugar destacado en cualquier visita. Las sidrerías se reparten por toda la ciudad, aunque la mayor concentración se encuentra en la conocida calle Gascona, popularmente bautizada como el Bulevar de la Sidra. Allí es posible disfrutar del tradicional escanciado y degustar platos típicos de la cocina asturiana.

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Oviedo demuestra que no hace falta una gran ciudad para ofrecer una experiencia inolvidable. Basta con dejarse llevar por sus calles y disfrutar del auténtico espíritu carbayón.

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