El secreto de Lolita Flores para verse así a los 67 años: ajo en ayunas y descanso sin horarios

Cuando leemos el nombre de Lolita Flores, nos viene a la cabeza irremediablemente el clan Flores, una de las familias más conocidas en el panorama cultural y social de España. Y a sus 67 años, Lolita sigue llamando por su vitalidad, su energía y su aspecto saludable.

Lejos de dietas extremas o milagro o rutinas deportivas muy exigentes, la artista acaba de confesar cuál es su mayor secreto en lo que a rutina se refiere: escuchar al cuerpo, comer bien, y sobre todo, respetar el descanso sin imponer horarios.

La confesión de Lolita Flores: así se cuida a los 67 años

Aunque el 'palo' de Hacienda ha sido un momento complicado para Lolita Flores, esto ya es cosa del pasado y la artista se ha vuelto a centrar en su felicidad y bienestar. Y uno de los elementos que más influye en su estado de ánimo es el desayuno, que repite a diario: un diente de ajo crudo y una tostada de pan integral con miel y canela.

Se puede decir que este desayuno es una combinación sencilla y que forma parte de su manera natural de cuidarse sin obsesiones, porque lo que es el deporte, es otra cosa: "no piso el gimnasio", priorizando así un estilo de vida más flexible y menos marcado por lo que opina la sociedad de la estética 'aceptada'.

Lolita también ha contado que con el paso de los años ha ido eliminando excesos de su alimentación. Ha reducido el consumo de azúcar, bollería, hidratos refinados y carnes rojas, apostando por frutas, verduras y alimentos más ligeros desde primera hora del día. Solo en algunos desayunos añade jamón serrano, queso o café con bebida vegeta.

En cuanto al descanso, la artista reconoce que no es amiga de madrugar. Siempre que su agenda se lo permite, se levanta a las 11 o a las 12 del mediodía, defendiendo que la salud no depende de la hora a la que uno se despierta, sino de cómo se siente al hacerlo.

Antes he dicho que Lolita no va al gimnasio, pero sí hace ejercicios básicos en casa con ayuda de un entrenador personal centrados en fortalecer piernas, abdomen y espalda, sobre todo para prevenir los dolores derivados de la artrosos y la escoliosis que padece. Y toma suplementos como vitamina C, omega 3, magnesio y resveratrol.