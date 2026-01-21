El secreto de Jorge Fernández para seguir en forma a los 53: fuerza, bici y nada de ayunos extremos

Con 53 años y bastantes portadas de revista a sus espaldas, Jorge Fernández sigue siendo a día de hoy uno de los rostros más en forma de la televisión. El presentador de 'La ruleta de la suerte' apuesta por una vida saludable basada en el equilibrio, el sentido común y la constancia, alejándose de modas extremas que ahora pueblan las redes sociales.

En una entrevista que ha concedido a la revista 'Men's Health', Fernández reconoce que ha probado casi todo, incluyendo un ayudo prolongado de 72 horas. Sin embargo, tiene una conclusión muy clara: no repetiría. "Lo hice por probar y no me gustó nada. Dormía mal, el cortisol se disparaba y el tercer día tenía muchísima hambre. No creo que sea necesario hacer ayunos tan largos", explica en la citada publicación.

A día de hoy, su ayuno es natural y sin obsesiones: cena pronto y deja pasar entre 13 y 14 horas antes de desayunar. De esta forma, se trata de un ayuno mucho más saludable.

En cuanto a la alimentación, confiesa que sigue disfrutando de la carne roja, especialmente del entrecot o un buen chuletón, aunque ha aprendido a escuchar a su cuerpo: "por la noche ya no la tomo, la digiero peor. Prefiero comerla al mediodía".

Con el pescado aplica la misma filosofía: equilibrio. Después de haber tenido altos niveles de mercurio en el pasado por abusar del atún, ahora prioriza pescados pequeños como anchoas o boquerones, limitando los más grandes.

Y por supuesto, el entrenamiento es otro pilar fundamental de su rutina. La fuerza nunva falta, aunque adapte la frecuencia a su agenda. Además, ha retomado con entusiasmo la bicicleta de carretera, practica windsurf siempre que puede y espera con ganas cada año la temporada de nieve para esquiar.

Lejos de soluciones y recetas milagro, Jorge Fernández lo tiene claro: cuidarse no es una carrera de fondo ni una moda pasajera, sino una forma de vivir que debe mantenerse en el tiempo sin sufrimiento ni extremos.