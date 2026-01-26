El secreto de Jordi Cruz para que la ensalada dure más tiempo fresca y crujiente

Pocas personas lo saben, pero una ensalada mustia, flácida o marchita puede recuperarse fácilmente y volver a estar en perfectas condiciones. La mayoría, al ver este tipo de hojas ya pasadas, decide tirarlas a la basura. Sin embargo, Jordi Cruz desveló el secreto para que vuelva a quedar crujiente y fresca.

El jurado de 'MasterChef' comenzó el vídeo, que ya supera las 350 000 visualizaciones en TikTok, explicando cómo una ensalada mustia puede transformarse en la más crujiente y vigorosa del mundo.

En primer lugar, el cocinero catalán explica que hay que poner agua tibia del grifo en un recipiente, concretamente a unos 35 grados.

A continuación, sumerge la lechuga durante más de cinco minutos, un proceso que reactiva su estructura celular y ayuda a que las hojas recuperen firmeza.

"Es como llevarlas a un pequeño spa vegetal", comenta el chef en TikTok. Pasado ese tiempo, revela el siguiente paso clave: volcar la lechuga en un recipiente con agua helada. El motivo es que el contraste térmico cierra las células y fija la textura crujiente.

La mejor manera de comprobar que el truco funciona es coger la lechuga con los dedos y notar si mantiene una rigidez firme.

En el agua fría, las hojas deben permanecer unos cinco minutos, para después secarlas con papel absorbente o, como bromea el jurado de 'MasterChef', con "una centrifugadora para hojas".

"¿Cuál es el resultado?", se pregunta el cocinero. Segundos después, expone que la ensalada "parece recién salida de la huerta". La conclusión es clara: hojas vivas, tersas y listas para brillar en el plato.